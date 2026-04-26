Sprzęt

iPad zmieni nazwę? Nowy prezes może zrobić porządki

Czy nowy, podstawowy iPad może zmienić swoją nazwę? To mogą sugerować słowa nowego prezesa Apple, czyli John Ternus.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:29
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Podstawowa wersja iPada od lat nazywa się po prostu iPad. Przez wiele lal kolejne wersje były oznaczane rokiem wydania, ale ostatnia wersja to iPad (A16), która sugeruje konsumentom zastosowany wewnątrz układ. Jest szansa, że kolejna wersja będzie nazywać się jeszcze inaczej. Miałoby to sporo sensu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy iPad to Neo?

Na razie są to tylko spekulacje, ale mają one sporo sensu. Wnioski na temat ewentualnej zmiany można wyciągnąć na podstawie wywiadu z Johnem Ternusem, czyli nowy prezesem Apple oraz Gregiem Joswiakiem. W trakcie rozmowy odnieśli się oni do wprowadzonego niedawno laptopa MacBook Neo.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet APPLE iPad mini 8.3" 7 gen. 128 GB Wi-Fi Fioletowy
Tablet APPLE iPad mini 8.3" 7 gen. 128 GB Wi-Fi Fioletowy
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 256 GB 5G Wi-Fi Księżycowa poświata
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 256 GB 5G Wi-Fi Księżycowa poświata
-200 zł
4899 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Tablet APPLE iPad Pro 11" 4 gen. 2TB Wi-Fi Gwiezdna szarość
Tablet APPLE iPad Pro 11" 4 gen. 2TB Wi-Fi Gwiezdna szarość
-1100 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 8899 zł
Advertisement

Tak. No wiesz, można by nawet tak argumentować. Czy nazwałeś to po prostu MacBookiem? Wiesz, właśnie tego niektórzy się spodziewali, kiedy nad tym pracowaliśmy. A po pierwsze, gdybyśmy tak zrobili, urządzenie straciłoby swoją tożsamość. A my chcieliśmy mu ją nadać. Chcieliśmy, żeby nazwa była krótka i chwytliwa, pasowała do Air i Pro, ale też chciało się, żeby oddawała jego nowość. A Neo dosłownie znaczy „nowy”, prawda? Albo „odnowa”. I jak już mówiliśmy, to jest właśnie odnowa laptopa – laptopa w niskiej cenie, o wysokiej wartości. Więc dla nas Neo było idealną nazwą.

powiedzieli przedstawiciele Apple.

W związku z tym taka zmiana miałaby też sporo sensu w przypadku tabletów firmy z Cupertino. Aktualnie w ofercie są: iPad, iPad Mini, iPad Air oraz iPad Pro. Przemianowanie standardowego modelu na iPada Neo pozwoliłoby ujednolicić nazewnictwo wszystkich sprzętów Apple. To samo mogłoby się wydarzyć w przypadku smartfonów, gdzie obok iPhone'a Pro i Pro Max mógłby pojawić się iPhone Neo. 

Argumentem przeciw tej teorii może być fakt, że następy iPad (A18) nie będzie urządzeniem w pełni nowym. Ma zachować poprzednie wzornictwo, więc Neo w nazwie nie do końca by tutaj pasowało. Być może Apple zdecyduje się na taką zmianę przy kolejnej generacji, która będzie większym odświeżeniem.

Image
telepolis
#Apple apple ipad John Ternus MacBook Neo iPad Neo
Źródła zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Mac