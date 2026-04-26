iPad zmieni nazwę? Nowy prezes może zrobić porządki
Czy nowy, podstawowy iPad może zmienić swoją nazwę? To mogą sugerować słowa nowego prezesa Apple, czyli John Ternus.
Podstawowa wersja iPada od lat nazywa się po prostu iPad. Przez wiele lal kolejne wersje były oznaczane rokiem wydania, ale ostatnia wersja to iPad (A16), która sugeruje konsumentom zastosowany wewnątrz układ. Jest szansa, że kolejna wersja będzie nazywać się jeszcze inaczej. Miałoby to sporo sensu.
Nowy iPad to Neo?
Na razie są to tylko spekulacje, ale mają one sporo sensu. Wnioski na temat ewentualnej zmiany można wyciągnąć na podstawie wywiadu z Johnem Ternusem, czyli nowy prezesem Apple oraz Gregiem Joswiakiem. W trakcie rozmowy odnieśli się oni do wprowadzonego niedawno laptopa MacBook Neo.
Tak. No wiesz, można by nawet tak argumentować. Czy nazwałeś to po prostu MacBookiem? Wiesz, właśnie tego niektórzy się spodziewali, kiedy nad tym pracowaliśmy. A po pierwsze, gdybyśmy tak zrobili, urządzenie straciłoby swoją tożsamość. A my chcieliśmy mu ją nadać. Chcieliśmy, żeby nazwa była krótka i chwytliwa, pasowała do Air i Pro, ale też chciało się, żeby oddawała jego nowość. A Neo dosłownie znaczy „nowy”, prawda? Albo „odnowa”. I jak już mówiliśmy, to jest właśnie odnowa laptopa – laptopa w niskiej cenie, o wysokiej wartości. Więc dla nas Neo było idealną nazwą.
W związku z tym taka zmiana miałaby też sporo sensu w przypadku tabletów firmy z Cupertino. Aktualnie w ofercie są: iPad, iPad Mini, iPad Air oraz iPad Pro. Przemianowanie standardowego modelu na iPada Neo pozwoliłoby ujednolicić nazewnictwo wszystkich sprzętów Apple. To samo mogłoby się wydarzyć w przypadku smartfonów, gdzie obok iPhone'a Pro i Pro Max mógłby pojawić się iPhone Neo.
Argumentem przeciw tej teorii może być fakt, że następy iPad (A18) nie będzie urządzeniem w pełni nowym. Ma zachować poprzednie wzornictwo, więc Neo w nazwie nie do końca by tutaj pasowało. Być może Apple zdecyduje się na taką zmianę przy kolejnej generacji, która będzie większym odświeżeniem.