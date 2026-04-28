NVIDIA gardzi, Google zainteresowane. Co czeka HBF?

Rynek pamięci dla sztucznej inteligencji może doczekać się kolejnej dużej zmiany. Obok znanego HBM coraz częściej pojawia się temat HBF, czyli High-Bandwidth Flash. To rozwiązanie ma połączyć wysoką przepustowość z pojemnościami zarezerwowanymi wcześniej tylko dla SSD. Według branżowych doniesień technologią mocno interesuje się Google, ale NVIDIA na razie nie zamierza z niej korzystać.

To ma być rozwiązanie pod interferencję, a nie trenowanie

HBF jest rozwijane przez firmy Sandisk i SK hynix. Konstrukcyjnie też będzie opierać się na warstwowym układzie kości połączonych pionowymi przelotkami TSV. Różnica tkwi przede wszystkim w przeznaczeniu oraz pojemności. Obecne stosy HBM oferują zwykle od 32 do 64 GB pamięci, podczas gdy HBF ma w przyszłości skalować się nawet do 4 TB na stos.

Nowa pamięć nie będzie tak szybka jak HBM, ale jej twórcy zakładają, że odpowiednia architektura pozwoli osiągnąć przepustowość wystarczającą dla wielu zadań związanych z AI. Szczególnie istotne może to być przy inferencji, czyli obsłudze już wytrenowanych modeli. Wraz z rozwojem agentów AI rośnie znaczenie dużej, szybkiej i względnie energooszczędnej pamięci, która pomoże odciążyć główne układy obliczeniowe i ograniczyć problemy związane m.in. z KV Cache.

NVIDIA ma jednak patrzeć na ten temat inaczej. Zieloni nie planują szybkiego wdrożenia HBF, uznając, że problemy te można rozwiązać za pomocą ekstremalnie szybkich eSSD. Firma ma współpracować już z Kioxią nad nośnikami półprzewodnikowymi z interfejsem PCIe 7.0, podczas gdy segment konsumencki nadal nie wdrożył na szeroka skalę PCIe 5.0.