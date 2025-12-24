Składany iPhone nadchodzi. Wiemy, jak może wyglądać

iPad, który mieści się w kieszeni

Apple nie zamierza kopiować małych telefonów z klapką. iPhone Fold (lub V68) ma być konstrukcją typu "książka", podobną do serii Galaxy Z Fold Samsunga. Po rozłożeniu użytkownik otrzyma ekran o przekątnej 7,8 cala. To niemal tyle, ile oferuje iPad mini.

Zewnętrzny wyświetlacz będzie miał około 5,5 cala. Proporcje urządzenia mają być nietypowe. Rozłożony telefon będzie szerszy niż wyższy. Taki zabieg ułatwi korzystanie z aplikacji przeznaczonych na tablety. Apple chce, aby system iPadOS był kluczowym atutem tego modelu.

Koniec z irytującym zgięciem?

Największym wyzwaniem dla inżynierów pozostaje miejsce złożenia ekranu. Apple stosuje podobno najbardziej zaawansowany zawias w branży. Wykorzystano w nim płynny metal oraz specjalne płyty rozpraszające nacisk. Ma to sprawić, że bruzda na środku wyświetlacza stanie się niemal niewidoczna.

Urządzenie będzie wyjątkowo smukłe. Po rozłożeniu ma mieć tylko 4,5 mm grubości. Złożony telefon zajmie w kieszeni około 9 mm. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę skomplikowaną budowę wewnętrzną i mechanizm zawiasu.

Wielki powrót Touch ID

Ciekawie prezentują się informacje o zabezpieczeniach biometrycznych. Wiele wskazuje na to, że Apple zrezygnuje z Face ID w tym modelu. Zamiast tego powróci czytnik Touch ID. Zostanie on zintegrowany z przyciskiem zasilania na górnej krawędzi obudowy.

iPhone Fold otrzyma zestaw czterech aparatów. Znajdziemy tam kamerę na zewnętrznym ekranie, dwie jednostki główne z tyłu oraz oczko do selfie wewnątrz urządzenia. Telefon ma zostać pozbawiony fizycznego slotu na kartę SIM. Apple postawi wyłącznie na technologię eSIM.

Cena zwali z nóg

Nowy model ma zadebiutować w 2026 roku razem z serią iPhone 18, przynajmniej według niektórych źródeł. Nie będzie to jednak urządzenie dla każdego. Przecieki sugerują, że cena wyniesie od 2000 do nawet 2500 dolarów. W Polsce może to oznaczać kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych.

Apple stworzy prawdopodobnie nową kategorię urządzeń o nazwie "Ultra". Składany smartfon ma być produktem luksusowym, skierowanym do najbardziej wymagających fanów marki. Początkowo telefon będzie dostępny w dwóch klasycznych kolorach: czarnym i białym.