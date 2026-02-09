Plus rozdaje smartfony za złotówkę. W sam raz na prezent walentynkowy

Drugi telefon za złotówkę

Plus przygotował pakiety łączące dwa urządzenia. Głównym elementem nowej kampanii jest możliwość dokupienia drugiego smartfonu za symboliczny 1 zł. Oferta dotyczy wybranych modeli marek Samsung, Honor czy Xiaomi. Operator rozłożył płatności na 12 rat.

Najtańszą opcją jest zestaw z Xiaomi Redmi Note 14 5G. Kosztuje on 1299 zł. W tej cenie klient otrzymuje dodatkowo model Redmi 15C. Nieco droższy wariant obejmuje nowszy model Redmi Note 15 5G. Za taki komplet trzeba zapłacić 1399 zł. W obu przypadkach opłata na start wynosi tylko złotówkę.

Ciekawą propozycją jest zestaw od Samsunga. Plus połączył model Galaxy A56 5G z tańszym Galaxy A16. Cena całego pakietu to 1499 zł. Miesięczna rata wynosi w tym przypadku około 125 zł.

Flagowce i średnia półka w niższych cenach

Operator przygotował też ofertę dla bardziej wymagających użytkowników. W sprzedaży pojawił się zestaw marki Honor. Obejmuje on model Honor 400 5G oraz wersję Lite tego urządzenia. Całość wyceniono na 1749 zł.

Najdroższe pakiety dotyczą serii Xiaomi 15T. Wersja podstawowa z dodatkowym Redmi 15C kosztuje 2999 zł. Za wariant Xiaomi 15T Pro z tym samym dodatkiem trzeba zapłacić 3700 zł. Tutaj opłata początkowa jest wyższa i wynosi odpowiednio 299 zł lub 349 zł.

Zegarki i słuchawki w pakiecie

Promocja nie ogranicza się wyłącznie do telefonów. Plus wprowadził do cennika zestawy dla osób uprawiających sport. Oferta skupia się na urządzeniach marki Huawei.

Klienci mogą wybrać smartwatch Huawei Watch GT6 Pro w rozmiarze 46 mm. Do zegarka dołączane są słuchawki Freebuds SE 2. Cena takiego zestawu to 1499 zł. Dostępna jest też mniejsza wersja zegarka. Huawei Watch GT6 41mm w wersji Elegant ze słuchawkami kosztuje 1299 zł.