Polaroid 200 zł taniej. Przenieś swoje ulubione zdjęcia na papier
Istnieją fotografie, które chcemy zachować w formie fizycznej. Czy w albumie, czy na ścianie, czy też wciśnięte w portfel. Drukarka POLAROID Hi-Print Gen 2 daje nam taką możliwość zawsze i wszędzie. Co więcej, w dzisiejszej promocji jest do kupienia 200 zł taniej i można ją kupić za jedyne 299 zł.
Tu warto podkreślić, że nie jest to tania drukarka termiczna na toksyczny i niezwykle niebezpieczny papier paragonowy. Co za tym idzie: zdjęcia przez nią drukowane są w pełni bezpieczne, kolorowe i wysokiej jakości. Pozwalają przy tym zachować najcenniejsze chwile bez konieczności wysyłania plików do wywołania lub wizyty w Rossmanie.
Polaroid Hi-Print Gen 2 E-box
Tu warto podkreślić, że drukarka ta operuje na specjalnym papierze Polaroida. Konieczny jest więc zakup dedykowanych wkładów Polaroid Hi-Print 2x3. Jednak już w samym zestawie dostajemy 40 sztuk. Drukowane zdjęcia mają wymiary 54 × 86 mm.
Drukarka łączy się ze smartfonami za pomocą dedykowanej aplikacji. Dodatkowo na pojedynczym ładowaniu może wydrukować do 20 zdjęć. Co więcej, jeszcze przed wydrukiem można dodawać do zdjęć tekst, stempel, czy nałożyć na nie filtr. A wszystko to za jedyne 299 zł.