Polaroid 200 zł taniej. Przenieś swoje ulubione zdjęcia na papier

Tu warto podkreślić, że nie jest to tania drukarka termiczna na toksyczny i niezwykle niebezpieczny papier paragonowy. Co za tym idzie: zdjęcia przez nią drukowane są w pełni bezpieczne, kolorowe i wysokiej jakości. Pozwalają przy tym zachować najcenniejsze chwile bez konieczności wysyłania plików do wywołania lub wizyty w Rossmanie.

Polaroid Hi-Print Gen 2 E-box

Tu warto podkreślić, że drukarka ta operuje na specjalnym papierze Polaroida. Konieczny jest więc zakup dedykowanych wkładów Polaroid Hi-Print 2x3. Jednak już w samym zestawie dostajemy 40 sztuk. Drukowane zdjęcia mają wymiary 54 × 86 mm.