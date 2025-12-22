Sprzęt

Samsung uderzy w Apple szerszym Foldem

Samsung szykuje potężną odpowiedź na plany Apple'a. Ostatnie doniesienia sugerują, że nadchodzi nowy Galaxy Z Fold o zmienionych proporcjach. Urządzenie ma być szersze i wygodniejsze w obsłudze.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 22 GRU 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung uderzy w Apple szerszym Foldem

Koniec z ekranem jak pilot

Samsung ma spory problem. Użytkownicy od lat narzekają na zbyt wąski ekran zewnętrzny w Foldach. Przypomina on kształtem pilota do telewizora. Teraz Apple chce pokazać własnego składaka o zupełnie innych wymiarach. Koreańczycy muszą coś zrobić, by nie dać się wyprzedzić Amerykanom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy raport z Korei zdradza plany giganta. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, Samsung wypuści szerszą wersję Folda obok standardowego modelu Galaxy Z Fold8. Urządzenie dostanie główny ekran o przekątnej 7,6 cala. Największą zmianą będzie jednak panel zewnętrzny o wielkości 5,4 cala. Będzie on znacznie szerszy niż dotychczas.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Grafitowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Grafitowy SM-A566
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
0 zł
3269 zł - najniższa cena
Kup teraz 3269 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
-150.99 zł
3749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Advertisement

Idealny format do filmów

Dzięki proporcjom 4:3 telefon ma być idealny do multimediów. Dzisiejsze składaki po rozłożeniu są niemal kwadratowe. Nowy design z kolei pozwoli lepiej wykorzystać przestrzeń podczas oglądania wideo. Urządzenie będzie można też łatwo obrócić do wygodnego widoku pionowego. Apple planuje podobny ruch, więc Samsung musi być pierwszy.

To nie koniec nowości w specyfikacji. Smartfon ma wspierać technologię Qi2. Oznacza to wbudowane magnesy do akcesoriów i ładowarek. Moc ładowania przewodowego pozostanie jednak zachowawcza. Nadal dostaniemy standardowe 25 W. To i tak więcej niż w dotychczasowych smartfonach koreańskiego giganta (maksymalnie 15 W).

Wyścig z czasem

Samsung chce pokazać nowość przed premierą składanego iPhone'a. Nie chce, by gigant z Cupertino uchodził za jedynego innowatora na rynku. Rywalizacja dwóch gigantów powinna wymusić sensowne zmiany w projektowaniu składanych smartfonów. Wąskie ekrany w końcu mogą odejść do lamusa.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Image
telepolis
samsung składany smartfon samsunga składany smartfon Apple składany iPhone nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Apple iPhone Fold
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Headlines