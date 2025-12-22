Samsung uderzy w Apple szerszym Foldem

Koniec z ekranem jak pilot

Samsung ma spory problem. Użytkownicy od lat narzekają na zbyt wąski ekran zewnętrzny w Foldach. Przypomina on kształtem pilota do telewizora. Teraz Apple chce pokazać własnego składaka o zupełnie innych wymiarach. Koreańczycy muszą coś zrobić, by nie dać się wyprzedzić Amerykanom.

Nowy raport z Korei zdradza plany giganta. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, Samsung wypuści szerszą wersję Folda obok standardowego modelu Galaxy Z Fold8. Urządzenie dostanie główny ekran o przekątnej 7,6 cala. Największą zmianą będzie jednak panel zewnętrzny o wielkości 5,4 cala. Będzie on znacznie szerszy niż dotychczas.

Idealny format do filmów

Dzięki proporcjom 4:3 telefon ma być idealny do multimediów. Dzisiejsze składaki po rozłożeniu są niemal kwadratowe. Nowy design z kolei pozwoli lepiej wykorzystać przestrzeń podczas oglądania wideo. Urządzenie będzie można też łatwo obrócić do wygodnego widoku pionowego. Apple planuje podobny ruch, więc Samsung musi być pierwszy.

To nie koniec nowości w specyfikacji. Smartfon ma wspierać technologię Qi2. Oznacza to wbudowane magnesy do akcesoriów i ładowarek. Moc ładowania przewodowego pozostanie jednak zachowawcza. Nadal dostaniemy standardowe 25 W. To i tak więcej niż w dotychczasowych smartfonach koreańskiego giganta (maksymalnie 15 W).

Wyścig z czasem

Samsung chce pokazać nowość przed premierą składanego iPhone'a. Nie chce, by gigant z Cupertino uchodził za jedynego innowatora na rynku. Rywalizacja dwóch gigantów powinna wymusić sensowne zmiany w projektowaniu składanych smartfonów. Wąskie ekrany w końcu mogą odejść do lamusa.