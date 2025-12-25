Xiaomi 17 Ultra oficjalnie. Ten smartfon to fotograficzny potwór

Aparat, który zmienia zasady gry

Głównym punktem programu jest zestaw trzech potężnych aparatów. Główna jednostka ma 1-calową matrycę Light Hunter 1050L o rozdzielczości 50 Mpix. Wykorzystuje ona technologię LOFIC Ultra Dynamic Range. Dzięki temu zdjęcia mają mieć ogromną rozpiętość tonalną. Można zapomnieć o prześwietlonych niebach czy czarnych plamach w cieniach.

Prawdziwym hitem jest jednak teleobiektyw 200 Mpix. Ma on ciągły zoom optyczny w zakresie od 75 do 100 mm. Pozwala to na płynne przybliżanie bez utraty jakości. Całość dopełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z funkcją super makro. Fani wideo nagrają nim filmy w jakości 8K lub 4K przy 120 klatkach na sekundę.

Ekran i moc z najwyższej półki

Xiaomi 17 Ultra to nie tylko aparaty. Smartfon otrzymał wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,9 cala. Ekran świeci z jasnością do 3500 nitów. Obraz jest płynny dzięki odświeżaniu od 1 do 120 Hz. To jeden z najlepszych paneli na rynku.

W środku pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. To najszybsza obecnie jednostka wykonana w technologii 3 nm. Do tego mamy szybki RAM LPDDR5X oraz pamięć masową UFS 4.1. Nad temperaturą czuwa specjalna komora parowa. Telefon nie powinien się przegrzać nawet podczas intensywnego grania.

Bateria i funkcje jak z przyszłości

Producent zastosował akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 6800 mAh. Naładujemy go przewodowo z mocą 90 W lub indukcyjnie z mocą 50 W. Ogniwo ma być niezwykle trwałe. Po 1600 cyklach zachowa co najmniej 80% swojej pojemności.

Ciekawostką jest funkcja rozmów na odległość do 1 km. Działa ona nawet bez zasięgu sieci komórkowej. Smartfon jest też też wyjątkowo odporny, co potwierdzają certyfikaty IP66, IP68 i IP69. Nie boi się więc kurzu, zanurzenia, a nawet gorącej wody pod ciśnieniem.

Edycja specjalna dla fanów Leica

Równolegle zadebiutował model Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Wygląda on jak klasyczny aparat fotograficzny. Ma czarno-białe wykończenie i kultowe czerwone logo. Największą nowością jest fizyczny, obrotowy pierścień wokół aparatów.

Za pomocą pierścienia możemy ręcznie zmieniać zoom, ostrość czy ekspozycję. Wersja Leica ma też specjalny algorytm AI. Naśladuje on styl zdjęć z legendarnego aparatu Leica M9. Dodatkowo, ten model obsługuje łączność satelitarną.

Dostępność i cena

Xiaomi 17 Ultra zadebiutował na razie w Chinach. Ceny standardowego modelu wyglądają tak:

6999 juanów (3575 zł) za wariant 12/512 GB,

(3575 zł) za wariant 12/512 GB, 7499 juanów (3830 zł) za wariant 16/512 GB,

(3830 zł) za wariant 16/512 GB, 8499 juanów (4341 zł) za wariant 16 GB/1 TB.

Za Xiaomi 17 Ultra Leica Editon trzeba zapłacić:

7999 juanów (4086 zł) w przypadku konfiguracji 16/512 GB,

(4086 zł) w przypadku konfiguracji 16/512 GB, 8999 juanów (4597 zł) w przypadku wersji 16 GB / 1 TB.