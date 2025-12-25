Koniec z AMD w Galaxy. Samsung idzie na całość

Pierwszy krok w stronę niezależności

Przez lata Samsung szukał wsparcia u zewnętrznych partnerów. Ostatnio głośno było o współpracy z AMD. Owocem tej relacji były układy graficzne Xclipse. Teraz jednak Koreańczycy chcą sami przejąć stery. Firma zamierza budować własne układy graficzne od zera.

Pierwszym przystankiem na tej drodze jest Exynos 2600. Trafi on prawdopodobnie do serii Galaxy S26. Znajdziemy w nim układ graficzny Xclipse 960. Choć wciąż bazuje on na rozwiązaniach AMD, Samsung zaprojektował go już samodzielnie. To sygnał, że producent czuje się coraz pewniej w projektowaniu takich chipów.

Prawdziwa rewolucja w 2027 roku

Pełna niezależność ma nadejść nieco później. Według doniesień z Korei, przełomem będzie rok 2027. Wtedy zadebiutuje procesor Exynos 2800. Ma on mieć GPU oparte na całkowicie autorskiej architekturze Samsunga. Dzięki temu firma dołączy do elitarnego grona, w którym są już Apple i Qualcomm.

Własna architektura pozwala na idealne dopasowanie grafiki do reszty podzespołów. Oznacza to wyższą wydajność przy mniejszym zużyciu energii. Telefon będzie się mniej nagrzewał podczas grania. Zyskamy też płynniejsze działanie systemu i dłuższą pracę na jednym ładowaniu.

Sztuczna inteligencja i coś więcej

Własne GPU to nie tylko gry. To przede wszystkim ogromne przyspieszenie dla sztucznej inteligencji. Nowoczesne funkcje AI wymagają potężnej mocy obliczeniowej na samym urządzeniu. Samsung chce, aby jego telefony przetwarzały dane lokalnie, bez wysyłania ich do chmury. To bezpieczniejsze i znacznie szybsze rozwiązanie.

Plany firmy wykraczają jednak daleko poza smartfony. Nowa technologia graficzna ma zasilać inteligentne okulary oraz systemy w autonomicznych samochodach. Samsung inwestuje miliardy dolarów w zatrudnianie najlepszych inżynierów z branży. Do zespołu dołączyli już weterani, którzy wcześniej pracowali dla największych graczy na rynku.

Czy to się uda?