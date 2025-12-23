Bezpieczeństwo

PKO BP z pilnym apelem do klientów. Dotyczy wszystkich

Chociaż okres świąteczny powinien sprzyjać odpoczynkowi, to nie zawsze tak jest. Oszuści w tym czasie nie odpoczywają i atakują ze wzmożoną siłą. Jak się przed nimi chronić? O tym pisze PKO Bank Polski.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP z pilnym apelem do klientów. Dotyczy wszystkich

PKO BP radzi

PKO BP wydał kolejny z serii komunikat ostrzegających przed licznymi oszustwami zarówno telefonicznymi, jak i internetowymi. Największy bank w Polsce przestrzega przed tym, jak nie zostać jedną z ofiar. Z informacjami powinien zapoznać się każdy z nas.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści mogą kontaktować się telefonicznie, przez SMS lub wiadomości mailowe i przedstawiać historie o: „zagrożonym koncie”, „blokadzie środków” czy konieczności wykonania „pilnych procedur bezpieczeństwa”.

informuje PKO BP.

Bank przestrzega, że oszuści często działają w ten sam sposób. Próbują nakłonić potencjalną ofiarę do zainstalowania aplikacji zdalnego pulpitu, przelania pieniędzy na tzw. "bezpieczne konto", podania danych karty lub kodu BLIK czy też zalogowania się do banku przez przesłany link.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
0 zł
329 zł - najniższa cena
Kup teraz 329 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Jak można się przed tym ochronić? Bardzo prosto. Najważniejsze są spokój i zdrowy rozsądek. Przede wszystkim nie należy działać w pośpiechu. Oszuści chcą wzbudzić w nas poczucie niepokoju i konieczności podjęcia pilnych działań. Warto w tym momencie zwolnić, pomyśleć i wszystko dokładnie sprawdzić, w tym adres strony internetowej, na której podajemy dane logowania czy też pracownika banku, np. przez aplikację IKO (inne banki również to oferują).

Poza tym PKO BP przypomina, że nigdy nie kieruje próśb o przelanie pieniędzy, podanie kodu BLIK, danych karty lub danych logowania. Oficjalne wiadomości SMS oraz e-mail nie zawierają też linków. Jeśli taki zobaczysz, to jest duża szansa, że to oszustwo.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: PKO BP