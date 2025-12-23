PKO BP z pilnym apelem do klientów. Dotyczy wszystkich

PKO BP radzi

PKO BP wydał kolejny z serii komunikat ostrzegających przed licznymi oszustwami zarówno telefonicznymi, jak i internetowymi. Największy bank w Polsce przestrzega przed tym, jak nie zostać jedną z ofiar. Z informacjami powinien zapoznać się każdy z nas.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści mogą kontaktować się telefonicznie, przez SMS lub wiadomości mailowe i przedstawiać historie o: „zagrożonym koncie”, „blokadzie środków” czy konieczności wykonania „pilnych procedur bezpieczeństwa”. informuje PKO BP.

Bank przestrzega, że oszuści często działają w ten sam sposób. Próbują nakłonić potencjalną ofiarę do zainstalowania aplikacji zdalnego pulpitu, przelania pieniędzy na tzw. "bezpieczne konto", podania danych karty lub kodu BLIK czy też zalogowania się do banku przez przesłany link.

Jak można się przed tym ochronić? Bardzo prosto. Najważniejsze są spokój i zdrowy rozsądek. Przede wszystkim nie należy działać w pośpiechu. Oszuści chcą wzbudzić w nas poczucie niepokoju i konieczności podjęcia pilnych działań. Warto w tym momencie zwolnić, pomyśleć i wszystko dokładnie sprawdzić, w tym adres strony internetowej, na której podajemy dane logowania czy też pracownika banku, np. przez aplikację IKO (inne banki również to oferują).