Nowy król średniaków. Ten procesor ma zmieść konkurencję

MediaTek Dimensity 8500 nadchodzi

MediaTek nie zwalnia tempa i szykuje prawdziwą bombę. W sieci pojawiły się właśnie wyniki wydajności układu Dimensity 8500 o nazwie kodowej MT6899. Testy w popularnym benchmarku Geekbench 6 nie pozostawiają złudzeń. Ten SoC to potężna maszyna, która może zmniejszyć granicę między średnią półką a segmentem premium.

Układ zdobył 1709 punktów w teście jednego rdzenia oraz 6532 punkty w teście wielu rdzeni. To wyniki, które jeszcze nie tak dawno były zarezerwowane tylko dla najdroższych telefonów na rynku. Dzięki temu wielozadaniowość i wymagające gry nie powinny być dla nowych urządzeń żadnym wyzwaniem.

Moc flagowca w rozsądnej cenie

Sekretem nowej jednostki jest jej unikalna architektura. MediaTek postawił na osiem rdzeni, z czego ten najważniejszy rozpędza się aż do 3,40 GHz. Towarzyszą mu trzy rdzenie wydajnościowe oraz cztery oszczędne. Taki układ ma zapewnić błyskawiczne działanie systemu przy zachowaniu długiego czasu pracy na baterii.

Za grafikę odpowiada procesor ARM Mali-G720 MC8. Dzięki niemu nawet najbardziej wymagające tytuły mobilne powinny działać płynnie. MediaTek kładzie też duży nacisk na stabilność pracy pod obciążeniem. Aplikacje mają otwierać się natychmiastowo, a robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości ma trwać ułamek sekundy.

Kto pierwszy dostanie nowy SoC?

Znamy już pierwszych kandydatów, którzy otrzymają to nowe "serce:. Pierwszym z nich będzie Honor Power 2. Zapowiada się on na prawdziwego potwora pod względem czasu pracy. Przecieki mówią o ogromnej baterii o pojemności 10080 mAh oraz ekranie OLED 1.5K. Może to być smartfon, którego nie trzeba ładować przez kilka dni.

Dla użytkowników w Polsce znacznie ciekawszy wydaje się jednak drugi kandydat. Mowa o Poco X8 Pro. Smartfon ten prawdopodobnie zadebiutuje na początku 2026 roku jako globalna wersja modelu Redmi Turbo 5. Należąca do Xiaomi marka Poco od lat słynie ze świetnego stosunku wydajności do ceny.

Poco X8 Pro ma otrzymać ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Do tego dojdzie bardzo szybkie ładowanie o mocy 100 W. Jeśli te zapowiedzi się potwierdzą, rynek średniaków zostanie wywrócony do góry nogami.