ING przypomina o włączeniu ważnej ochrony. Oszuści odejdą z kwitkiem
Przedświąteczny czas to okres wzmożonej aktywności oszustów. ING Bank Śląski przypomina, że istnieje sposób na skuteczne wykrycie oszustwa. Usługa ta jest dostępna w aplikacji mobilnej banku i jest w stanie utrudnić większość prób włamania na konto.
ING przypomina o włączeniu ważnej ochrony w aplikacji
Weryfikacja Behawioralna, bo o niej mowa, to usługa, o której istnieniu warto przypominać co jakiś czas. Działa w ten sposób, że analizuje interakcje użytkownika z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Chodzi o nasze zachowanie, a konkretnie sposób poruszania kursorem myszy, jak również dynamikę korzystania z klawiatury. Podczas tego typu weryfikacji bank nie sprawdza, co robi dany użytkownik, ale w jaki sposób to robi. Nie interesuje go, co użytkownik wpisuje na klawiaturze, lecz jak z niej korzysta.
Drobiazg w korzystaniu z aplikacji, a może zdziałać tak wiele
Dzięki Weryfikacji Behawioralnej w Moim ING system potrafi rozpoznać nietypowe dla Ciebie sposoby działania. Taka zmiana może sugerować, że z Twojej aplikacji korzysta ktoś inny. Weryfikacja Behawioralna reaguje, zanim stanie się coś niepożądanego. To proste rozwiązanie, które pomaga chronić Twoje dane i pieniądze.
Bank zachęca, aby włączyć Weryfikację Behawioralną na swoim profilu.
Zalety Weryfikacji Behawioralnej:
- Jest darmowa.
- Pomaga zweryfikować kto korzysta z Twojej aplikacji.
- W każdej chwili możesz ją wyłączyć.
- Działa w aplikacji na telefonach z Androidem, systemem iOS oraz na komputerach.
- Pomaga chronić dane i pieniądze.