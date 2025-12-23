ING przypomina o włączeniu ważnej ochrony. Oszuści odejdą z kwitkiem

ING przypomina o włączeniu ważnej ochrony w aplikacji

Weryfikacja Behawioralna, bo o niej mowa, to usługa, o której istnieniu warto przypominać co jakiś czas. Działa w ten sposób, że analizuje interakcje użytkownika z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Chodzi o nasze zachowanie, a konkretnie sposób poruszania kursorem myszy, jak również dynamikę korzystania z klawiatury. Podczas tego typu weryfikacji bank nie sprawdza, co robi dany użytkownik, ale w jaki sposób to robi. Nie interesuje go, co użytkownik wpisuje na klawiaturze, lecz jak z niej korzysta.