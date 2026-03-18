Niebezpieczne odkrycie w Dąbrowie Górniczej. To było wyrzucone na złom

Otóż samochód przewożący złom dostarczył go do zakładu, gdzie zostałby przygotowany do dalszego przetworzenia. Po rutynowej kontroli przed bramą okazało się, że coś z ładunku powoduje zauważalnie podwyższony poziom promieniowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

W związku z tym pojazd został przekierowany na specjalny parking, a teren zakładu został zabezpieczony przez policję i sprawdzony przez służby pod kątem promieniowania.

Radioaktywny złom w Dąbrowie Górniczej

Obecnie sprawa jest badana przez służby. Wiadomo, że złom został przewieziony z firmy w województwie wielkopolskim. Jednak nie wiadomo, co dokładnie znajduje się na pace pojazdu, ani jak tam trafiło.