Niebezpieczne odkrycie w Dąbrowie Górniczej. To było wyrzucone na złom
Na wysypiska złomu trafiają różne rzeczy, które trafić tam nie powinny. Od puszek wypełnionych piaskiem w celu zwiększenia wagi, po... niebezpieczne, radioaktywne odpady. A przynajmniej tak się stało w Dąbrowie Górniczej.
Otóż samochód przewożący złom dostarczył go do zakładu, gdzie zostałby przygotowany do dalszego przetworzenia. Po rutynowej kontroli przed bramą okazało się, że coś z ładunku powoduje zauważalnie podwyższony poziom promieniowania.
W związku z tym pojazd został przekierowany na specjalny parking, a teren zakładu został zabezpieczony przez policję i sprawdzony przez służby pod kątem promieniowania.
Radioaktywny złom w Dąbrowie Górniczej
Obecnie sprawa jest badana przez służby. Wiadomo, że złom został przewieziony z firmy w województwie wielkopolskim. Jednak nie wiadomo, co dokładnie znajduje się na pace pojazdu, ani jak tam trafiło.
Warto się liczyć także, z tym że nawet po pozbyciu się radioaktywnego elementu konieczne może okazać się oczyszczenie auta i złomu z ewentualnego pyłu radioaktywnego.