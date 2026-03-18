Niebezpieczne odkrycie w Dąbrowie Górniczej. To było wyrzucone na złom

Na wysypiska złomu trafiają różne rzeczy, które trafić tam nie powinny. Od puszek wypełnionych piaskiem w celu zwiększenia wagi, po... niebezpieczne, radioaktywne odpady. A przynajmniej tak się stało w Dąbrowie Górniczej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
12:03
Otóż samochód przewożący złom dostarczył go do zakładu, gdzie zostałby przygotowany do dalszego przetworzenia. Po rutynowej kontroli przed bramą okazało się, że coś z ładunku powoduje zauważalnie podwyższony poziom promieniowania.

W związku z tym pojazd został przekierowany na specjalny parking, a teren zakładu został zabezpieczony przez policję i sprawdzony przez służby pod kątem promieniowania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Fire 7 5G 4/256GB 6.6" 90Hz Zielony
Smartfon DOOGEE Fire 7 5G 4/256GB 6.6" 90Hz Zielony
0 zł
889 zł - najniższa cena
Kup teraz 889 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A566
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Smartfon DOOGEE S200X VIP 12/512GB 6.72" 120Hz Czarny
Smartfon DOOGEE S200X VIP 12/512GB 6.72" 120Hz Czarny
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Advertisement
Silver Monkey Powerbank W płaskiej obudowie

Radioaktywny złom w Dąbrowie Górniczej

Obecnie sprawa jest badana przez służby. Wiadomo, że złom został przewieziony z firmy w województwie wielkopolskim. Jednak nie wiadomo, co dokładnie znajduje się na pace pojazdu, ani jak tam trafiło.

Warto się liczyć także, z tym że nawet po pozbyciu się radioaktywnego elementu konieczne może okazać się oczyszczenie auta i złomu z ewentualnego pyłu radioaktywnego.

Źródła zdjęć: Satakorn / shutterstock
Źródła tekstu: RMF24