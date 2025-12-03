Amazfit aktualizuje zegarki. Trzy modele z nowościami

Amazfit wprowadza do swoich zegarków szereg nowości. Większość z nich powinna być dostępna jako aktualizacja w pierwszym tygodniu grudnia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bogatszy ekosystem

Dotychczas entuzjaści sportu mogli śledzić swoje treningi w Zepp App i automatycznie udostępniać dane w sześciu innych aplikacjach: Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot oraz Relive. Teraz użytkownicy zegarków Amazfit Balance 2, T-Rex 3 Pro (44 mm i 48 mm) oraz T-Rex 3 mogą dzielić się swoimi danymi także na platformach Intervals.icu i TrainingPeaks.

Integracja ucieszy przede wszystkim miłośników sportów wytrzymałościowych, którzy przygotowują się do zawodów pod okiem swoich trenerów. Każda sesja treningowa zaplanowana i szczegółowo rozpisana w TrainingPeaks (TP) może być wysłana na wspomniany smartwatch Amazfit. Po treningu dane są bezpośrednio wysyłane i udostępniane w Zepp App i TP, co powinno ułatwić monitorowanie postępów i współpracę między zawodnikami a trenerami.

Integracja z kolejnymi akcesoriami

Amazfit rozwija także ekosystem akcesoriów, które można parować z zegarkami przez Bluetooth. Dotyczy to zarówno urządzeń własnych (m.in. Helio Strap, Helio Ring, Amazfit UP), jak i zewnętrznych dostawców oferujących pasy cardio oraz urządzenia do pomiaru mocy i kadencji rowerowej.

Ostatnia aktualizacja dodała wsparcie dla urządzeń Stryd, umożliwiających precyzyjny pomiar mocy biegowej. Obecnie z nowej integracji korzystają użytkownicy zegarków Balance 2 oraz T-Rex 3 i T-Rex 3 Pro (44 mm, 48 mm), którzy potrzebują szczegółowych danych o wydajności, takich jak moc, kadencja, czas kontaktu z podłożem i odchylenie pionowe podczas treningów na siłowni, jak i na świeżym powietrzu.

Amazfit T-Rex 3 z najnowszym Zepp OS 5

Amazfit T-Rex 3 otrzymał nowy system operacyjny Zepp OS 5. System został zaprojektowany na podstawie sugestii sportowców i był dostępny od premiery w modelach Balance 2 i T-Rex 3 Pro. Teraz trafia również do ubiegłorocznej serii T-Rex 3.

System wprowadza zmiany w interfejsie (m.in. regulacja wielkości czcionki i przyjaźniejsza wizualizacja menu) oraz nowe funkcje, m.in.:

Jet Lag Manager: łączy plan podróży z rytmem biologicznym użytkownika i tworzy spersonalizowany plan adaptacji do nowej strefy czasowej, rozpoczynając działania jeszcze przed podróżą

łączy plan podróży z rytmem biologicznym użytkownika i tworzy spersonalizowany plan adaptacji do nowej strefy czasowej, rozpoczynając działania jeszcze przed podróżą Podcast App: daje dostęp do ponad 4 milionów treści, które można pobrać na zegarek i słuchać w trybie off-line (wcześniej dostępny był tylko w serii T-Rex 3 Pro 44 mm i 48 mm).

daje dostęp do ponad 4 milionów treści, które można pobrać na zegarek i słuchać w trybie off-line (wcześniej dostępny był tylko w serii T-Rex 3 Pro 44 mm i 48 mm). Wskaźnik BioCharge Energy: zastępuje wskaźnik Readiness, na bieżąco monitoruje i wyświetla poziom zmęczenia energii fizycznej w oparciu o m.in. jakość snu, tętno, HRV i wszelkie aktywności (pomocne dla osób trenujących w godzinach popołudniowych).

T-Rex 3 zyskał także nowe tryby sportowe: Rucking (marsz z obciążeniem) oraz Mountain hiking (wędrówki górskie). Tryby Climbing (wspinaczka) i Trail running (biegi górskie) zostały rozbudowane o dodatkowe ustawienia treningowe.

Obecna aktualizacja T-Rex 3 jest już jedenastą. Od swojej zeszłorocznej premiery smartwatch otrzymał ponad sto optymalizacji i nowych funkcji.

Parametry pogodowe

To nie koniec nowości. Teraz po każdym treningu na świeżym powietrzu Balance 2 i T-Rex 3 Pro (44 mm, 48 mm) pokazują szczegółowe informacje o pogodzie – temperaturę, wilgotność, kierunek i siłę wiatru. Dzięki temu użytkownicy mogą analizować i porównywać treningi biorąc pod uwagę także warunki atmosferyczne.

Dodatkowo T-Rex 3 Pro umożliwia m.in.: