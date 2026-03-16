Hit w Biedronce. Temu i Aliexpress mogą się schować

Polacy pokochali odkurzacze pionowe. W ogóle mnie to nie dziwi, bo sam mam takie urządzenie w domu. Jest to doskonałe uzupełnienie dla automatycznego robota, gdy na szybki trzeba posprzątać mały kawałek podłogi, np. korytarz z pozostałego piachu z butów. Jeśli sami jeszcze takiego urządzenia nie macie, to w najbliższych dniach warto skierować swój wzrok ku Biedronce. Sklep wrzucił ciekawy model w niskiej cenie.

Odkurzacz pionowy w Biedronce z 119 zł

Od najbliższej środy (19 marca) w Biedronce dostępny będzie odkurzacz pionowy marki Hoffen w cenie zaledwie 119 zł. Tym samym jest to sprzęt znacznie tańszy niż popularne modele Laresar oraz Buture, dostępne na Temu czy Aliexpress. Co prawda urządzenie Biedronki ma pewną wadę, w porównaniu z chińskimi odpowiednikami, ale ta jest usprawiedliwiona przez znacznie niższą ceną.

Jaka to wada? Hoffen to odkurzacz przewodowy. Wyposażony jest w przewód zasilający o długości 5 metrów, więc spokojnie wystarczy na posprzątanie nawet większego mieszkania. Chociaż obiektywnie należy uznać to za wadę, to z drugiej strony znika problem rozładowującej się baterii, więc dla niektórych może to być nawet zaleta.

Odkurzacz wyceniony został na 119 zł, więc naprawdę tanio. Ma moc 600 W, wyposażony jest w filtr HEPA H10 oraz zbiornik na kurz o pojemności 600 ml. W zestawie znajduje się zestaw końcówek, a także uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania urządzenia. Co ważne, można go używać również jako odkurzacz ręczny.