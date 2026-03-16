ZTE U60 Pro: ten router ma 5G i Wi-Fi 7. Zmieścisz go w kieszeni

Sercem routera ZTE U60 Pro jest sieciowy układ Qualcomm Snapdragon X75. Sprzęt obsługuje niezbędne standardy sieciowe, w tym 5G we wszystkich zakresach, LTE oraz Wi-Fi 7 w dwóch pasmach 2,4 i 5 GHz. Dzięki takiej specyfikacji użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do sieci, a prędkość transferu danych dzięki agregacji osiąga nawet 4,29 Gb/s. Maksymalna prędkość wysyłania może sięgnąć z kolei 180 Mb/s.

ZTE U60 Pro może okazać się niezłym wyborem dla osób podróżujących w większym gronie. Sprzęt jest w stanie obsłużyć aż 64 urządzenia w tym samym czasie, sprawdzi się więc podczas rodzinnych wyjazdów, pracy zespołowej czy wakacji ze znajomymi.

Producent umieścił w obudowie 9 dookolnych anten 5G, co powinno zapewnić mocny i stabilnych sygnał w każdych warunkach. Zarządzanie konfiguracją sieci ułatwia dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala (320 x 480). Dodatkowo wbudowany moduł NFC sprawia, że nowe urządzenia można połączyć z internetem za pomocą zaledwie jednego dotknięcia.

Mimo kompaktowej konstrukcji o wymiarach 158 x 73 x 16 mm wewnątrz znalazło się miejsce na potężne ogniwo o pojemności 10 000 mAh. Taki zapas energii pozwala na 29 godzin ciągłego działania lub nawet 41 dni pracy w trybie czuwania, a samą baterię naładujemy z mocą 27 W. Co istotne, router oferuje również funkcję ładowania zwrotnego o mocy 18 W. Oznacza to, że sprzęt może pełnić funckję powerbanku i w kryzysowej sytuacji podratować energią rozładowany smartfon lub tablet.