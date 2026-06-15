Aplikacje

Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Samsung zmienia podejście do zdrowia w smartwatchach. Nowy Galaxy Watch nie tylko zbierze dane, ale zaczyna je rozumieć. I co ważniejsze -podpowiada, co z nimi zrobić.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:09
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Koniec z surowymi danymi

Do tej pory Samsung Health był typową aplikacją do śledzenia aktywności. Mierzył sporo, ale użytkownik często zostawał z tym sam. Teraz ma się to zmienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa wersja aplikacji stawia na interpretację danych. Zamiast wykresów dostajemy konkretne wskazówki. System analizuje sen, aktywność i parametry organizmu, a potem sugeruje, czy zwolnić, odpocząć albo ruszyć się więcej. W tle działa sztuczna inteligencja, które spina to w całość.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 SM-L320NZ 40mm Srebrny
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 SM-L320NZ 40mm Srebrny
0 zł
880 zł - najniższa cena
Kup teraz 880 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L500NZ 46mm Czarny
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L500NZ 46mm Czarny
0 zł
1570.37 zł - najniższa cena
Kup teraz 1570.37 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Czarny
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Czarny
0 zł
1781.88 zł - najniższa cena
Kup teraz 1781.88 zł
Advertisement
Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Organizm pod lupą, ale bez spamu

Nowa funkcja Parametry życiowe analizuje nocne dane: tętno, zmienność rytmu serca, oddech, temperaturę skóry i poziom tlenu. Kluczowe jest to, że zegarek nie będzie zasypywał nas powiadomieniami. Alert pojawi się tylko wtedy, gdy coś faktycznie odbiega od normy. To duża zmiana, bo do tej pory wiele takich funkcji było zwyczajnie męczących.

Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Samsung wprowadza też Heart Health Score. To jeden wskaźnik, który zbiera informacje o śnie, stresie, aktywności i składzie ciała. Brzmi prosto, ale o to właśnie chodzi - szybka ocena, czy idziesz w dobrą stronę. Bez analizowania kilku ekranów danych.

Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Trening bardziej z głową

Nowości pojawiły się też w funkcjach sportowych. Daily Cardio Load zmierzy obciążenie układu krążenia i podpowie, kiedy odpuścić. To może pomóc uniknąć przetrenowania.

Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Do tego dochodzi Fitness Index. W praktyce to porównanie Twojej formy do innych osób o podobnym profilu. Pokazuje, gdzie masz zapas, a gdzie jest problem.

Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Samsung rozbudował też mniej oczywiste obszary. Współczynnik antyoksydacji połączy dietę z reakcją organizmu, a Miernik AGEs pokaże długofalowe skutki stylu życia.

Jest też nowość: monitor hałasu. Zegarek sprawdzi, czy otoczenie nie szkodzi Twojemu słuchowi i zasugeruje zmiany.

Nowa aplikacja i jeden ekosystem

Samsung Health dostał też prostszy interfejs. Wszystko podzielono na pięć sekcji, a najważniejsze informacje trafiają na ekran główny razem z wynikiem energii. Największy sens ma to jednak w ekosystemie Galaxy. Zegarek i smartfon współpracują, a użytkownik dostaje spójne, codzienne wskazówki.

Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Nowe funkcje zadebiutują razem z nowymi zegarkami Galaxy Watch. Premiera modeli z serii Galaxy Watch9 oraz Galaxy Watch Ultra 2 spodziewana jest 22 lipca 2026 roku, razem z nowymi składanymi smartfonami Koreańczyków.

Zobacz: Bateria na sterydach. Samsung ratuje zegarki Galaxy Watch

Zegarki Samsung Galaxy Watch w x-kom
Zegarki Samsung Galaxy Watch w Media Markt
Image
telepolis
samsung Samsung Galaxy Watch sztuczna inteligencja nowy zegarek samsung Samsung Health Monitorowanie zdrowia fitness
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung