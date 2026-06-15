Galaxy Watch zacznie myśleć za Ciebie

Koniec z surowymi danymi

Do tej pory Samsung Health był typową aplikacją do śledzenia aktywności. Mierzył sporo, ale użytkownik często zostawał z tym sam. Teraz ma się to zmienić.

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Nowa wersja aplikacji stawia na interpretację danych. Zamiast wykresów dostajemy konkretne wskazówki. System analizuje sen, aktywność i parametry organizmu, a potem sugeruje, czy zwolnić, odpocząć albo ruszyć się więcej. W tle działa sztuczna inteligencja, które spina to w całość.

Organizm pod lupą, ale bez spamu

Nowa funkcja Parametry życiowe analizuje nocne dane: tętno, zmienność rytmu serca, oddech, temperaturę skóry i poziom tlenu. Kluczowe jest to, że zegarek nie będzie zasypywał nas powiadomieniami. Alert pojawi się tylko wtedy, gdy coś faktycznie odbiega od normy. To duża zmiana, bo do tej pory wiele takich funkcji było zwyczajnie męczących.

Samsung wprowadza też Heart Health Score. To jeden wskaźnik, który zbiera informacje o śnie, stresie, aktywności i składzie ciała. Brzmi prosto, ale o to właśnie chodzi - szybka ocena, czy idziesz w dobrą stronę. Bez analizowania kilku ekranów danych.

Trening bardziej z głową

Nowości pojawiły się też w funkcjach sportowych. Daily Cardio Load zmierzy obciążenie układu krążenia i podpowie, kiedy odpuścić. To może pomóc uniknąć przetrenowania.

Do tego dochodzi Fitness Index. W praktyce to porównanie Twojej formy do innych osób o podobnym profilu. Pokazuje, gdzie masz zapas, a gdzie jest problem.

Samsung rozbudował też mniej oczywiste obszary. Współczynnik antyoksydacji połączy dietę z reakcją organizmu, a Miernik AGEs pokaże długofalowe skutki stylu życia.

Jest też nowość: monitor hałasu. Zegarek sprawdzi, czy otoczenie nie szkodzi Twojemu słuchowi i zasugeruje zmiany.

Nowa aplikacja i jeden ekosystem

Samsung Health dostał też prostszy interfejs. Wszystko podzielono na pięć sekcji, a najważniejsze informacje trafiają na ekran główny razem z wynikiem energii. Największy sens ma to jednak w ekosystemie Galaxy. Zegarek i smartfon współpracują, a użytkownik dostaje spójne, codzienne wskazówki.