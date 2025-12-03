Steam na smartfonach ma już niemal wszystko, aby stać się tym samym, co na PC

Gogle (jak dziwnie pisze się to słowo przez jedno o) od Valve są napędzane przez flagowy układ Snapdragon 8 Gen 3. Sęk w tym, że jest on układem ARM. A mimo to pozwoli na natywne uruchamianie gier z PC na urządzeniu. Wszystko to dzięki warstwie translacji Fex.

Natywne gry Steam na ARM

Oczywiście technologia ta nie jest niczym szokującym. Na tej samej zasadzie można grać w gry z Windowsa na nowych Macach, które przecież korzystają z układów ARM z serii Apple M. Otwiera to jednak szereg możliwości w przypadku smartfonów i tabletów. Wystarczy bowiem, że Valve wyda swój sklep na platformach mobilnych i dzięki swojej autorskiej warstwie translacji uruchomimy gry na naszych smartfonach — oczywiście tych flagowych i z dołączonym fizycznym padem, ale jednak.

Skąd jednak przeświadczenie, że całość nie zamknie się jedynie w projekcie gogli VR? No cóż, tego nie wiem, jednak byłaby to wielka strata potencjału platformy. Zwłaszcza że ta pracowała nad Fexem od 2016 roku. I chociaż Valve oficjalnie twierdzi, że obecnie nie rozwija innych urządzeń z architekturą ARM, to jednak nie mówimy tu o urządzeniach, a o sklepie z grami na smartfony.