Steam na smartfonach ma już niemal wszystko, aby stać się tym samym, co na PC
Steam Frame to sprzęt, który po swojej zapowiedzi może zmienić wszystko. I nie chodzi tu tylko o VR.
Gogle (jak dziwnie pisze się to słowo przez jedno o) od Valve są napędzane przez flagowy układ Snapdragon 8 Gen 3. Sęk w tym, że jest on układem ARM. A mimo to pozwoli na natywne uruchamianie gier z PC na urządzeniu. Wszystko to dzięki warstwie translacji Fex.
Natywne gry Steam na ARM
Oczywiście technologia ta nie jest niczym szokującym. Na tej samej zasadzie można grać w gry z Windowsa na nowych Macach, które przecież korzystają z układów ARM z serii Apple M. Otwiera to jednak szereg możliwości w przypadku smartfonów i tabletów. Wystarczy bowiem, że Valve wyda swój sklep na platformach mobilnych i dzięki swojej autorskiej warstwie translacji uruchomimy gry na naszych smartfonach — oczywiście tych flagowych i z dołączonym fizycznym padem, ale jednak.
Skąd jednak przeświadczenie, że całość nie zamknie się jedynie w projekcie gogli VR? No cóż, tego nie wiem, jednak byłaby to wielka strata potencjału platformy. Zwłaszcza że ta pracowała nad Fexem od 2016 roku. I chociaż Valve oficjalnie twierdzi, że obecnie nie rozwija innych urządzeń z architekturą ARM, to jednak nie mówimy tu o urządzeniach, a o sklepie z grami na smartfony.
To jednak wciąż nie jest koniec. Firma przyznała także, że zewnętrzne firmy są zainteresowane SteamOS. I chociaż mamy tego przykład w postaci Lenovo Legion Go S ze SteamOS, to nie należy wykluczać, że mogą pojawić się konsole ARM z tym systemem korzystające z Fex. Wszystko stanie się jednak jaśniejsze po premierze gogli.