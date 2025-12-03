Sprzęt

Steam na smartfonach ma już niemal wszystko, aby stać się tym samym, co na PC

Steam Frame to sprzęt, który po swojej zapowiedzi może zmienić wszystko. I nie chodzi tu tylko o VR.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Steam na smartfonach ma już niemal wszystko, aby stać się tym samym, co na PC

Gogle (jak dziwnie pisze się to słowo przez jedno o) od Valve są napędzane przez flagowy układ Snapdragon 8 Gen 3. Sęk w tym, że jest on układem ARM. A mimo to pozwoli na natywne uruchamianie gier z PC na urządzeniu. Wszystko to dzięki warstwie translacji Fex.

Dalsza część tekstu pod wideo

Natywne gry Steam na ARM

Oczywiście technologia ta nie jest niczym szokującym. Na tej samej zasadzie można grać w gry z Windowsa na nowych Macach, które przecież korzystają z układów ARM z serii Apple M. Otwiera to jednak szereg możliwości w przypadku smartfonów i tabletów. Wystarczy bowiem, że Valve wyda swój sklep na platformach mobilnych i dzięki swojej autorskiej warstwie translacji uruchomimy gry na naszych smartfonach — oczywiście tych flagowych i z dołączonym fizycznym padem, ale jednak. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola przenośna VALVE Steam Deck Oled 1 TB
Konsola przenośna VALVE Steam Deck Oled 1 TB
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
0 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799.99 zł
Konsola ASUS ROG Xbox Ally RC73YA Biały
Konsola ASUS ROG Xbox Ally RC73YA Biały
-650.99 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1949 zł
Advertisement

Skąd jednak przeświadczenie, że całość nie zamknie się jedynie w projekcie gogli VR? No cóż, tego nie wiem, jednak byłaby to wielka strata potencjału platformy. Zwłaszcza że ta pracowała nad Fexem od 2016 roku. I chociaż Valve oficjalnie twierdzi, że obecnie nie rozwija innych urządzeń z architekturą ARM, to jednak nie mówimy tu o urządzeniach, a o sklepie z grami na smartfony.

To jednak wciąż nie jest koniec. Firma przyznała także, że zewnętrzne firmy są zainteresowane SteamOS. I chociaż mamy tego przykład w postaci Lenovo Legion Go S ze SteamOS, to nie należy wykluczać, że mogą pojawić się konsole ARM z tym systemem korzystające z Fex. Wszystko stanie się jednak jaśniejsze po premierze gogli. 

Image
telepolis
gogle vr steam Valve SteamOS Steam Frame Fex Steam Fex
Zródła zdjęć: Poetra.RH / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechSpot