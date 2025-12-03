Netflix i HBO Max mogą zaskoczyć. Będzie taniej?

Netflix chce kupić konkurenta

Warner Bros Discovery to gigant światowego rynku mediów. W Polsce, do tej korporacji należy, między innymi, TVN. Firma od dłuższego czasu nosi się z zamiarem sprzedaży części swojego biznesu, w skład którego wchodzi właśnie HBO Max i studio filmowe.

Chętnych do zakupu streamingowego serwisu giganta nie brakuje. Oprócz Netflixa w grze jest także Paramount Skydance oraz Comcast, czyli właściciel amerykańskiej telewizji NBC. Obie firmy mają swoje platformy streamingowe, jednak o wiele mniejsze, zarówno od HBO Max, jak i Netflixa.

Według doniesień amerykańskich mediów Netflix złożył już swoją ofertę zakupu wspomnianych aktywów. Jeśli zostanie ona zaakceptowana, przed firmą będzie stało jeszcze jedno wyzwanie. Jak przekonać do akceptacji tej ogromnej transakcji Federalną Komisję Handlu, która w USA zajmuje się też kontrolą antymonopolową rynku.

Tutaj potencjalnie dobra wiadomość dla klientów platform streamingowych. Netflix zapewnia bowiem, że przejęcie HBO Max miałoby wymierne korzyści dla klientów tych platform. Transakcja pozwoliłaby bowiem obniżyć koszty funkcjonowania obu serwisów, co pozwoliłoby właścicielowi obniżyć także ceny abonamentów.

W tej chwili nie wiadomo, czy to realne zapowiedzi giganta, czy tylko mydlenie oczu, w celu uzyskania akceptacji potencjalnego kupna.