Netflix i HBO Max mogą zaskoczyć. Będzie taniej?
Netflix jest jednym z głównych kandydatów do kupienia HBO Max od grupy Warner Bros Discovery. Byłaby to ogromna transakcja na medialnym rynku, która miałaby wpływ na miliony klientów na całym świecie. Jak tłumaczą przedstawiciele Netflixa, użytkownicy powinni tylko skorzystać na takim ruchu.
Netflix chce kupić konkurenta
Warner Bros Discovery to gigant światowego rynku mediów. W Polsce, do tej korporacji należy, między innymi, TVN. Firma od dłuższego czasu nosi się z zamiarem sprzedaży części swojego biznesu, w skład którego wchodzi właśnie HBO Max i studio filmowe.
Chętnych do zakupu streamingowego serwisu giganta nie brakuje. Oprócz Netflixa w grze jest także Paramount Skydance oraz Comcast, czyli właściciel amerykańskiej telewizji NBC. Obie firmy mają swoje platformy streamingowe, jednak o wiele mniejsze, zarówno od HBO Max, jak i Netflixa.
Według doniesień amerykańskich mediów Netflix złożył już swoją ofertę zakupu wspomnianych aktywów. Jeśli zostanie ona zaakceptowana, przed firmą będzie stało jeszcze jedno wyzwanie. Jak przekonać do akceptacji tej ogromnej transakcji Federalną Komisję Handlu, która w USA zajmuje się też kontrolą antymonopolową rynku.
Tutaj potencjalnie dobra wiadomość dla klientów platform streamingowych. Netflix zapewnia bowiem, że przejęcie HBO Max miałoby wymierne korzyści dla klientów tych platform. Transakcja pozwoliłaby bowiem obniżyć koszty funkcjonowania obu serwisów, co pozwoliłoby właścicielowi obniżyć także ceny abonamentów.
W tej chwili nie wiadomo, czy to realne zapowiedzi giganta, czy tylko mydlenie oczu, w celu uzyskania akceptacji potencjalnego kupna.
Wiadomo jednak, że dla Netflixa przejęcie HBO Max to nie tylko dotarcie do nowych klientów. HBO ma bowiem to, czego od lat brakuje Netflixowi. Chodzi o bogatą bazę filmów i seriali wraz z prawami autorskimi. Netflix od lat nie tylko tworzy własne produkcje, ale także kupuje filmy i serial od konkurencji. Przejęcie jednak całości praw autorskich pozwoliłoby firmie nie tylko na streaming tych produkcji, ale otworzyłoby drzwi do komercyjnego wykorzystania wizerunków bohaterów, sprzedaży gadżetów i ubrań czy produkcji gier opartych na filmach i serialach.