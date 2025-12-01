Apple TV za pół ceny na pół roku. Ale musisz się spieszyć

Subskrypcje streamingowe drożeją na potęgę, dlatego każda obniżka jest na wagę złota. Apple uruchomił promocję na Cyber Monday 2025, która pozwala wrócić do starych, niższych stawek za dostęp do ich biblioteki VOD. Zamiast standardowych 34,99 zł, zapłacisz mniej niż za bilet do kina.

Powrót do starych cen

Promocja jest prosta i przejrzysta. Apple oferuje dostęp do serwisu Apple TV+ w cenie 16,99 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. To dokładnie 50% taniej niż wynosi obecna, standardowa stawka w Polsce (34,99 zł). Warto przypomnieć, że 16,99 zł to cena, która obowiązywała dawniej w ramach pakietu Apple One, zanim gigant z Cupertino odświeżył cenniki.

Oferta jest skierowana nie tylko do nowych użytkowników. Zgodnie z informacjami na stronie Apple'a, mogą z niej skorzystać także kwalifikujący się powracający subskrybenci. Oznacza to, że jeśli kiedyś anulowałeś subskrypcję, masz dużą szansę na załapanie się na rabat. System sam zweryfikuje Twoje uprawnienia po zalogowaniu się na konto Apple ID.

Oszczędność ponad 100 złotych

Matematyka jest tutaj bardzo korzystna. Przez pół roku zapłacisz łącznie około 102 zł zamiast standardowych 210 zł. W kieszeni zostaje więc ponad 108 złotych. To wystarczająco dużo, by opłacić na przykład dwa miesiące (lub więcej) innej platformy streamingowej.

Haczyk? Jest jeden, typowy dla takich usług. Po upływie promocyjnych 6 miesięcy subskrypcja odnowi się automatycznie w standardowej cenie 34,99 zł miesięcznie. Jeśli nie chcesz przepłacać, musisz pamiętać o anulowaniu usługi przed końcem okresu promocyjnego. Możesz to zrobić w ustawieniach swojego konta Apple w dowolnym momencie, nawet zaraz po aktywacji promocji (choć warto sprawdzić, czy nie wyłączy to dostępu natychmiastowo – w Apple TV zazwyczaj dostęp zachowuje się do końca opłaconego okresu).

Co warto obejrzeć?

Moment na wykupienie dostępu jest idealny. Biblioteka Apple TV+ nie jest może największa na rynku, ale słynie z bardzo wysokiej jakości produkcji. To tutaj znajdziesz genialne Rozdzielenie (Severance), którego drugi sezon zbliża się wielkimi krokami. Warto też nadrobić Kulawe Konie (Slow Horses) – świetny serial szpiegowski z Garym Oldmanem, czy kultowego już Teda Lasso.