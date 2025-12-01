Sprzęt

Mały, lekki, szybki a w tej promocji śmiesznie tani. Idealny laptop dla ucznia, studenta, lub do pracy

Jest to idealny wybór dla wszystkich tych, którzy nie chcą zrezygnować z Windowsa, a jednocześnie są w ciągłym ruchu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Mały, lekki, szybki a w tej promocji śmiesznie tani. Idealny laptop dla ucznia, studenta, lub do pracy

Mowa jest więc głównie o uczniach, studentach i osobach, które ciągle są w delegacji. LENOVO ThinkBook 14 G8 to laptop, którego sam bym kupił, gdyby nie moje uczulenie na Windowsa. Dziś natomiast jest on w fenomenalnej promocji i można go kupić za jedyne 2999 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
LENOVO ThinkBook 14 G8 Mały, lekki a w promocji tani

LENOVO ThinkBook 14 G8

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od mobilności. Jest to 14-calowy laptop z wąskimi ramkami, który waży jedyne 1,36 kg. Dodatkowo może on pochwalić się 6 godzinami dość intensywnej pracy na pojedynczym ładowaniu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Laptop LENOVO Legion 5 15AHP10 15.1" OLED 165Hz R7-260 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop LENOVO Legion 5 15AHP10 15.1" OLED 165Hz R7-260 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
5799 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799 zł
Laptop LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4, Funkcje AI
Laptop LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4, Funkcje AI
0 zł
15399 zł - najniższa cena
Kup teraz 15399 zł
Advertisement

Jego matryca to matowy panel o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i 45% pokryciu NTSC. Dodatkowo na jego pokładzie znajdziemy Wi-Fi 6E, czytnik kart SD, HDMI, RJ-45, 2 × USB-C, 2 × USB-A i combo Jack. Dodatkowo sercem urządzenia jest Intel Core i5-13420H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 5200 MHz, który można rozszerzyć do 64 GB na dwóch slotach. A wszystko to za jedyne 2999 zł.

LENOVO ThinkBook 14 G8 Mały, lekki a w promocji tani

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
lenovo laptopy LENOVO ThinkBook 14 G8
Zródła zdjęć: Lenovo