Mały, lekki, szybki a w tej promocji śmiesznie tani. Idealny laptop dla ucznia, studenta, lub do pracy

Mowa jest więc głównie o uczniach, studentach i osobach, które ciągle są w delegacji. LENOVO ThinkBook 14 G8 to laptop, którego sam bym kupił, gdyby nie moje uczulenie na Windowsa. Dziś natomiast jest on w fenomenalnej promocji i można go kupić za jedyne 2999 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

LENOVO ThinkBook 14 G8

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od mobilności. Jest to 14-calowy laptop z wąskimi ramkami, który waży jedyne 1,36 kg. Dodatkowo może on pochwalić się 6 godzinami dość intensywnej pracy na pojedynczym ładowaniu.

Jego matryca to matowy panel o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i 45% pokryciu NTSC. Dodatkowo na jego pokładzie znajdziemy Wi-Fi 6E, czytnik kart SD, HDMI, RJ-45, 2 × USB-C, 2 × USB-A i combo Jack. Dodatkowo sercem urządzenia jest Intel Core i5-13420H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 5200 MHz, który można rozszerzyć do 64 GB na dwóch slotach. A wszystko to za jedyne 2999 zł.