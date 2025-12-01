Miniaturowy i piekielnie szybki. Ten powerbank oferuje aż 165 W mocy

Otóż powerbank Xiaomi PB1165MI oferuje dwa wyjścia: jednym jest wbudowany kabel USB-C, który oferuje moc do 120 W. Drugim natomiast jest port USB-C, z którego możemy uzyskać maksymalnie do 45 W. Kiedy używamy ich jednocześnie, to otrzymujemy deklarowane 165 W mocy.

Xiaomi PB1165MI

Warto tu dodać, że jest to urządzenie dedykowane smartfonom głównie tego producenta. A to dzięki zastawaniu w nim technologii Xiaomi HyperCharge. Nie zabrakło jednak również wsparcia dla technologii PD. Mimo to nie sugerowałbym go jako zapasu energii do laptopa, chyba że w naprawdę wyjątkowo gardłowych sytuacjach.

A to dlatego, że powerbank ten oferuje 10 000 mAh pojemności. Warto przy tym pamiętać, że im wyższa moc, tym niższa sprawność ładowania. Chociaż w tym przypadku producent rozwiązał ten problem, stawiając na aż 4 ogniwa po 2500 mAh.

Warto także dodać, że sam powerbank możemy naładować z mocą do 90 W, dzięki temu bardzo szybko uzupełnimy w nim energię. A wszystko to w promocyjnej cenie za jedyne 132,99 zł.