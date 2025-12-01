Sprzęt

Tanie słuchawki z dużym przetwornikiem i miłym dodatkiem. Dziś to tylko 49,99 zł

Nie każdy chce wydawać fortunę na słuchawki, ale każdy chce, aby brzmiały one jak najlepiej. To prosta droga do tego celu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 07:49
0
Telepolis.pl
W przypadku słuchawek zasada jest prosta: im większy przetwornik, tym lepsza jakość dźwięku w danym budżecie. Oczywiście, są od tej zasady wyjątki, jednak nieliczne. Tu natomiast mamy słuchawki, które w promocji mogą być Wasze za jedyne 49,99 zł, a oferują 13-milimetrowe przetworniki. Tu warto dodać, że w budżecie poniżej 100 zł standardem wciąż są niewielkie, 6-milimetrowe.

Infinix XBuds 3 WE XE29 Tanie z ładowaniem QI

Infinix XBuds 3 WE XE29

To jednak nie jest jedyna zaleta Infinix XBuds 3 WE XE29. Otóż ich etui ładujące nie dość, że zapewnia energii na aż 20 dodatkowych godzin słuchania muzyki, wydłużając czas ich pracy do 25 godzin, to jeszcze wspiera ładowanie bezprzewodowe za pomocą technologii Qi. A wszystko to za jedyne 49,99 zł.

Infinix XBuds 3 WE XE29 Tanie z ładowaniem QI

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Infinix