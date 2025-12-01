Tanie słuchawki z dużym przetwornikiem i miłym dodatkiem. Dziś to tylko 49,99 zł

W przypadku słuchawek zasada jest prosta: im większy przetwornik, tym lepsza jakość dźwięku w danym budżecie. Oczywiście, są od tej zasady wyjątki, jednak nieliczne. Tu natomiast mamy słuchawki, które w promocji mogą być Wasze za jedyne 49,99 zł, a oferują 13-milimetrowe przetworniki. Tu warto dodać, że w budżecie poniżej 100 zł standardem wciąż są niewielkie, 6-milimetrowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Infinix XBuds 3 WE XE29

To jednak nie jest jedyna zaleta Infinix XBuds 3 WE XE29. Otóż ich etui ładujące nie dość, że zapewnia energii na aż 20 dodatkowych godzin słuchania muzyki, wydłużając czas ich pracy do 25 godzin, to jeszcze wspiera ładowanie bezprzewodowe za pomocą technologii Qi. A wszystko to za jedyne 49,99 zł.