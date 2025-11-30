Nowy składany Huawei Pura już w drodze

Huawei szykuje kolejnego składaka. Było poziomo, będzie pionowo

Huawei ledwo co zaprezentował model Huawei Mate X7, ale nie znaczy to, że to koniec premier tego typu urządzeń. Po premierze rozkładanego smartfonu X7 nadejdzie bowiem czas na składany pionowo Huawei Pura. Doniesienia z Państwa Środka mówią, że nowy Huawei Pura może zadebiutować już w pierwszym kwartale nadchodzącego roku.

Nie wiemy jeszcze wiele na temat specyfikacji technicznej nowego urządzenia. Nie znaczy to jednak, że nie wiemy nic. Sercem nowego smartfonu będzie bowiem układ Huawei Kirin 9030. To najsilniejszy układ zaprojektowany przez Huaweia. Po raz pierwszy widzieliśmy go przy okazji premiery telefonu Huawei Mate 80.