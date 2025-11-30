Sprzęt

Nowy składany Huawei Pura już w drodze

Wygląda na to, że Huawei szykuje kolejny składany smartfon. Tym razem będzie on częścią serii Pura.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 30 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy składany Huawei Pura już w drodze

Huawei szykuje kolejnego składaka. Było poziomo, będzie pionowo

Huawei ledwo co zaprezentował model Huawei Mate X7, ale nie znaczy to, że to koniec premier tego typu urządzeń. Po premierze rozkładanego smartfonu X7 nadejdzie bowiem czas na składany pionowo Huawei Pura. Doniesienia z Państwa Środka mówią, że nowy Huawei Pura może zadebiutować już w pierwszym kwartale nadchodzącego roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie wiemy jeszcze wiele na temat specyfikacji technicznej nowego urządzenia. Nie znaczy to jednak, że nie wiemy nic. Sercem nowego smartfonu będzie bowiem układ Huawei Kirin 9030. To najsilniejszy układ zaprojektowany przez Huaweia. Po raz pierwszy widzieliśmy go przy okazji premiery telefonu Huawei Mate 80. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank FRESH N REBEL 12000 mAh 20W Dreamy Lilac Fioletowy
Powerbank FRESH N REBEL 12000 mAh 20W Dreamy Lilac Fioletowy
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Powerbank XIAOMI 10000mAh 33W Beżowy
Powerbank XIAOMI 10000mAh 33W Beżowy
-20 zł
109 zł - najniższa cena
Kup teraz 89 zł
Smartwatch BEMI Linko 2 Granatowy
Smartwatch BEMI Linko 2 Granatowy
0 zł
290.64 zł - najniższa cena
Kup teraz 290.64 zł
Advertisement

Taki układ nie jest oczywiście zaskoczeniem. Poprzedni składak z klapką czyli Pura X miał bowiem układ Kirin 9020. Poprzednik pojawił się w marcu, zatem pierwszy kwartał 2026 jako data premiery następcy również nie zaskakuje. Zgodnie z przeciekami, jakimi dysponujemy, Huawei szczególnie chce zadbać o jeszcze trwalszy mechanizm składania. 

Image
telepolis
huawei składany smartfon nowy telefon zginane telefony
Zródła zdjęć: Huawei (Pura X)