To może być najlepszy procesor do gier. AMD szykuje nowego Ryzena X3D

Plotki na temat procesora AMD Ryzen 7 9850X3D krążyły już od jakiegoś czasu. Jednak do tej pory nie zostały potwierdzone przez Czerwonych. To właśnie się zmieniło, chociaż prawdopodobnie przez przypadek. Wzmianka na temat układu pojawiła się na oficjalnej, francuskiej stronie AMD.

AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D jest w tym momencie najpopularniejszym procesorem wśród graczy. Może nie oferuje najlepszej wydajności, bo przecież są jeszcze modele 9900X3D oraz 9950X3D, ale różnice między nimi są na tyle niewielkie, że słabszy wariant jest po prostu bardziej opłacalny. Niedługo może się to zmienić za sprawą Ryzena 7 9850X3D.

Czym będzie się on różnił od 9800X3D? Tylko jedną rzeczą — maksymalnym taktowaniem Boost. To ma zostać podniesione z 5,2 do 5,6 GHz. Skok o 400 MHz może wydawać się niewielki, ale powinien mieć realne przełożenie na wydajność w grach. Pozostała specyfikacja ma być taka sama. Oznacza to 8 rdzeni Zen 5, 96 MB pamięci 3D V-Cache oraz TDP na poziomie 120 W.

Cena nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie mówimy o kwocie rzędu 499-529 dolarów. Dla porównania 9800X3D kosztuje 469 dolarów, a 9900X3D już 599 dolarów.