Koniec koszmaru na lotnisku? Samsung i Turkish Airlines mają rozwiązanie

Samsung pomoże znaleźć Twój bagaż

Samsung Electronics oficjalnie poinformował o nawiązaniu partnerstwa z Turkish Airlines. Dzisiaj (1 grudnia) obie firmy uruchomiły usługę o nazwie "Smart Tagged Baggage Service". Dzięki niej pasażerowie tureckich linii lotniczych zyskają nowe narzędzie do walki z zaginionym bagażem. Wszystko opiera się na ekosystemie SmartThings Find oraz popularnych lokalizatorach Galaxy SmartTag.

Zasada działania jest prosta, ale genialna w swojej użyteczności. Jeśli Twoja walizka nie pojawi się na taśmie bagażowej, zgłaszasz to przewoźnikowi. Nowość polega na tym, że w raporcie o zagubieniu bagażu możesz teraz udostępnić bezpośredni link do lokalizacji swojego SmartTaga. Dzięki temu linia lotnicza widzi dokładnie to samo co Ty – gdzie fizycznie znajduje się Twoja zguba.

SmartTag na straży walizki

System wykorzystuje potężną sieć Samsunga. Usługa SmartThings Find opiera się na technologii Bluetooth Low Energy (BLE) oraz ultraszerokopasmowej transmisji (UWB). Nie potrzebuje ona GPS-u w samym breloku. Wystarczy, że w pobliżu Twojej walizki przejdzie ktokolwiek z włączonym smartfonem Samsung Galaxy. A takich urządzeń na świecie jest ponad 700 milionów.

To jednak nie wszystko. Samsung pomyślał też o problemie identyfikacji wizualnej. W aplikacji SmartThings pojawiła się funkcja "Change Device Image". Użytkownik może zrobić zdjęcie swojej konkretnej walizki z przyczepionym SmartTagiem i zapisać je w systemie. Gdy obsługa lotniska będzie szukać bagażu, nie dostanie tylko suchych koordynatów, ale też zdjęcie konkretnej torby, którą ma znaleźć. To ma znacznie przyspieszyć proces odzyskiwania rzeczy.

To dopiero początek zmian

Turkish Airlines jest pierwszym partnerem startowym tego programu, ale Samsung nie zamierza na tym poprzestawać. Firma zapowiada rozszerzenie współpracy na kolejne linie lotnicze. Dla przewoźników to spora oszczędność czasu i pieniędzy, a dla pasażerów – mniej stresu.