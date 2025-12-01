Uważaj przed mikołajkami. Popularna zabawka z gigantycznym stężeniem BPA

W praktyce to jednak jest coś, co może zniszczyć zdrowie naszych pociech. I nie chodzi tu o jeden konkretny produkt wyprodukowany przez jedną firmę, a o całą kategorię zabawek: aparaty natychmiastowe. Jednak nie te od Polaroida, czy Kodaka, a te, które drukują czarnobiałe zdjęcia na papierze termicznym. Mamy w końcu bardzo tanią rolkę, z której dziecko uzyska dziesiątki fotografii. Może niskiej jakości, może pozbawionych barw, ale tanich i kreatywnych. Problem w tym, że papier termiczny to ten sam papier, który znajdziemy w paragonach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bisfenol A w papierze termicznym

Czyli BPA, to niezwykle szkodliwa substancja, którą można było znaleźć w wielu pojemnikach mających kontakt z żywnością. Problem w tym, że w przypadku paragonów jej stężenie jest od 200 do 1000 razy większe. Co jednak jest jeszcze gorsze, to wchłania się ona nie tylko z przewodu pokarmowego, ale także przez kontakt ze skórą.

I o ile od 2020 roku wszedł zakaz stosowania PBA w paragonach na terenie UE, tak chińskie zabawki z papierem termicznym nie są nim objęte. To jednak nie koniec problemów: jeśli nawet trafimy na rolki bez BPA, to alternatywą dla nich są toksyczne rolki papieru termicznego z bisfenolem S, czyli BPS.

Warto jednak wytłumaczyć czemu te substancje są aż tak niebezpieczne. Otóż BPA zaburza działanie układu hormonalnego i nerwowego. Może powodować przedwczesne dojrzewanie, oraz przyczyniać się do powstawania problemów z tarczycą, cukrzycy typu drugiego, otyłości, oraz być pośrednią przyczyną powstawania nowotworów, a także wywoływać reakcje autoimmunologiczne. Jest więc szczególnie szkodliwa dla dzieci.