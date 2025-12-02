Sponsorowane

Tęsknisz za prawdziwymi flagowcami? 3 powody, dla których pokochasz realme GT 8 Pro

realme GT 8 Pro to nowy flagowy smartfon z prawdziwego zdarzenia. Przekonaj się, dlaczego będziesz nim zachwycony.

Jeśli macie wrażenie, że w ostatnich latach flagowe smartfony straciły pazur… cóż, coś może być na rzeczy. Coraz mniej znaczących innowacji, coraz wyższe ceny i coraz mniejszy efekt „wow”, kiedy w końcu zdecydujemy się przesiąść na nowy model. Zwykły skok wydajności i ledwie widoczny retusz obudowy może i wystarczą, by odnieść sukces sprzedażowy, ale to stanowczo zbyt mało, by skraść serca prawdziwych entuzjastów.

Dla odmiany realme GT 8 Pro robi podchodzi do tematu trochę inaczej. To prawdziwy flagowiec: taki z potężną specyfikacją i kilkoma bajerami, które wynoszą go na zupełnie inny poziom. Co więcej, są co najmniej trzy dobre powody, dla którego będziecie w nim zakochani.

1. Moc, moc i jeszcze raz moc!

Zacznijmy od rzeczy oczywistych: realme GT 8 Pro to absolutny mocarz. Urządzenie wyposażono w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dzięki temu jest jednym z absolutnie najbardziej wydajnych smartfonów na rynku. Szczerze? Mamy tu taki zapas mocy, że nawet nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić zastosowanie, w którym można by wykorzystać jego pełny potencjał.

Nie mam natomiast wątpliwości, że łatwo docenicie tak potężny chipset, kiedy zdecydujecie się odpalić wymagającą grę, na szybko zmontować rolkę na TikToka albo skorzystać z funkcji na bazie AI. Cokolwiek się nie wydarzy, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 to gwarancja tego, że Wasz telefon będzie gotowy na nadchodzące wyzwania.

A główny procesor to tylko jeden z elementów tutejszej układanki. realme GT 8 Pro wyposażono dodatkowo w wiele wyspecjalizowanych jednostek, gwarantujących topową wydajność nie tylko podczas korzystania z aplikacji, ale we wszystkich kluczowych obszarach. Mamy więc m.in. układ Hyper Vision+ AI odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu czy SignalCatcher gwarantujący lepszy zasięg nawet w trudnych warunkach.

Tyle że moc to nie tylko czysta wydajność. Bodaj najcięższym działem w asortymencie realme GT 8 Pro jest jego potężny akumulator, który dosłownie dostarcza mocy wszystkim flagowym podzespołom, które znajdziemy na pokładzie. Producent zastosował ogniwo o pojemności aż 7000 mAh, więc powodzenia, jeśli ktoś będzie chciał rozładować go w ciągu jednego dnia. Do tego telefon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe mocą 120 W i, jako pierwszy model w ofercie producenta, szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W. Coś takiego jak komunikat o słabej baterii to będziecie sobie mogli co najwyżej powspominać.

2. Aparat gotowy do akcji

Nie ma flagowca bez porządnego aparatu. Nawet jeśli do tej pory smartfony producenta niekoniecznie były kojarzone z mobilną fotografią, to za sprawą realme GT 8 Pro z pewnością się to zmieni. Ot, chociażby dlatego, że tutejsza kamerka została przygotowana we współpracy z firmą Ricoh.

Konkretnie w projekcie aparatu wykorzystano doświadczenie i technologie pochodzące prosto z serii Ricoh GR. Jeśli interesujecie się fotografią, to pewnie więcej nie muszę dodawać. Mówimy o jednych z ciekawszych konstrukcji na rynku, projektowanych przede wszystkim z myślą o fotografii ulicznej i „łapaniu chwil”, a nie jedynie rzemieślniczym trzaskaniu obrazków dla klientów. Jak się pewnie domyślacie, jest to filozofia, która fantastycznie przekłada się także na fotografię mobilną.

Co dostajemy w praktyce? Przede wszystkim aparat o rewelacyjnych parametrach. Dostajemy potrójny aparat w popularnej konfiguracji z modułem szerokokątnym, ultraszerokokątnym oraz tele. W szczególności to ostatnie robi wrażenie, ponieważ producentowi udało się połączyć peryskopowy obiektyw z trzykrotnym przybliżeniem oraz bardzo duży jak na tego typu konstrukcję sensor 1/1,56” o rozdzielczości 200 Mpix. To konfiguracja wręcz stworzona do spontanicznych portretów i detali krajobrazu.

Z kolei najbardziej widocznym owocem współpracy z Ricoh są tutejsze profile kolorystyczne inspirowane fotografią analogową. Dzięki temu zdjęcia wykonane realme GT 8 Pro mogą się pochwalić unikalnym charakterem i to bez żadnej dodatkowej obróbki.

Warto także wspomnieć, że imponujące możliwości realme GT 8 Pro nie ograniczają się do samej fotografii. Jeśli często nagrywacie wideo telefonem, to uwierzcie, że także na tym polu czeka na Was niezłe pole do popisu. Nowy flagowiec w ofercie realme pozwala m.in. na nagrywanie w 8K przy 30 kl./s. oraz 4K przy 120 kl./s., obsługuje technologię Dolby Vision oraz dysponuje trybem logarytmicznym. To oznacza, że można z jego pomocą uzyskać naprawdę profesjonalnie wyglądające rezultaty, o ile tylko będzie się Wam chciało wgryźć w zaawansowane opcje i wykorzystać pełny potencjał tutejszego trybu wideo.

3. Perfekcyjne wykonanie z indywidualnym twistem

Trzecim filarem prawdziwego flagowca powinien być rewelacyjny design. Tutaj także realme GT 8 Pro nie zawodzi. Choć na pierwszy rzut oka telefon wygląda dość klasycznie, to nie można mu odmówić, że za tą klasyką stoi całkiem konkretne zaplecze. Telefon wykonano z wysokiej klasy materiałów, w tym szkła Gorilla Glass 7i, porządnego aluminium i… plastiku. Ale nie, nie, spokojnie! Nie mówimy o plastiku jak z taniej zabawki kupionej na odpuście, tylko tworzywach klasy premium, które same w sobie stanowią miłą odmianę na tle wszechobecnych szklanych plecków. Dotyczy to szczególnie wersji niebieskiej, gdzie znajdziemy wegańską skórę.

Oprócz tego smartfon jest pyło- i wodoodporny. Konkretnie może się pochwalić certyfikatem IP68/IP69, co oznacza, że np. przypadkowa wizyta w basenie nie jest mu straszna.

A wracając na chwilę do tej „klasyki”, to i tutaj wkradł się bardzo fajny twist. Pewnie zwróciliście uwagę, że we współczesnych smartfonach większą część plecków zajmuje wyspa aparatów, prawda? realme GT 8 Pro nie jest tutaj wyjątkiem – wszystkie te podzespoły i optykę trzeba w końcu gdzieś pomieścić. O ile jednak w innych urządzeniach ze szpecącą telefon „naroślą” niewiele można zrobić, to tutaj możemy ją… wymienić.

Nie, to nie pomyłka. realme GT 8 Pro wyposażono w pierwszy w branży system wymiennej wyspy aparatów. Nazywa się to DECO i jest kosmicznie fajnym bajerem. Taką wyspę sami możemy zaprojektować, korzystając z udostępnionego przez producenta szablonu, a następnie wydrukować. W ten sposób możemy mieć pewność, że nasz telefon będzie jedyny w swoim rodzaju.

Praktyczne? Ani trochę – ale za to ile sprawia frajdy!

Flagowiec z pazurem

realme GT 8 Pro nie jest smartfonem, który próbuje postawić rynek na głowie i chwała mu za to! To taki flagowiec w starym stylu – oferuje topową wydajność, praktyczne funkcje i wystarczająco dużo interesujących bajerów, by wyróżniać się z tłumu i budzić emocje.

Jeśli tęsknicie za czasami, kiedy topowe smartfony wybierało się nie z przyzwyczajenia, a dlatego, że oferowały realną wartość, to realme GT 8 Pro może być propozycją w sam raz dla Was.

Aktualnie realme GT 8 Pro kupicie w specjalnej promocji. Z okazji premiery urządzenia za wersję 12/256 GB zapłacicie 4199 zł, natomiast za wariant 16/512 GB będzie to 4499 zł. Oprócz tego w zestawie znajdziecie dodatkowy zestaw wymiennej wyspy aparatu i etui ochronne. Promocja potrwa do 22 grudnia 2025. Po tym terminie obydwa warianty znajdziecie w sklepach za odpowiednio 4699 i 4999 zł.

Premiera Realme GT 8 Pro w RTV Euro AGD

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy realme

