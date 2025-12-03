Sprzęt

Leć w poniedziałek do Lidla. Taniej niż na Temu i Aliexpress

W najbliższy poniedziałek (8 grudnia) warto wybrać się do Lidla. Sklep przyszykował promocję na pożądany przez Polaków sprzęt. Jest taniej niż na Temu i Aliexpress.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Leć w poniedziałek do Lidla. Taniej niż na Temu i Aliexpress

Jeśli szukasz pionowego odkurzacza, który pomoże ci utrzymać mieszkanie w czystości, to już nie musisz szukać na Temu i Aliexpress. Chociaż popularne modele Laresar V7 oraz Buture VC90 są cenione przez użytkowników, to jest ciekawa alternatywa. Od poniedziałku (8 grudnia) w Lidlu dostępny będzie odkurzacz w niższej cenie niż wspomniane modele na chińskich platformach zakupowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odkurzacz pionowy w Lidlu

Od najbliższego poniedziałku w Lidlu dostępny będzie odkurzacz pionowy marki Silvercrest w cenie obniżonej o 50 zł. Dzięki temu zapłacisz za niego 249 zł zamiast normalnych 299 zł. Co ważne, konieczne jest w tym wypadku skorzystanie z aplikacji mobilnej sklepu i wcześniejsze aktywowanie odpowiedniego kodu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odkurzacz MOVA M50 Ultra
Odkurzacz MOVA M50 Ultra
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Odkurzacz MPM GoFlex MOD-72 Slider Touch
Odkurzacz MPM GoFlex MOD-72 Slider Touch
0 zł
629 zł - najniższa cena
Kup teraz 629 zł
Odkurzacz TINECO Floor One S9 Artist Premium
Odkurzacz TINECO Floor One S9 Artist Premium
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Advertisement

Odkurzacz wyposażony jest w pojemnik na kurz o pojemności 600 ml. Według danych producenta bateria wystarczy na 25 min działania w trybie Boost oraz do 45 min w trybie ECO. W razie potrzeby urządzenie wyposażone jest we wskaźnik naładowania akumulatora. Nie brakuje też oświetlenia LED odkurzanej podłogi, filtra HEPA 10 oraz możliwości używania sprzętu w formie mniejszego odkurzacza ręcznego, np. do czyszczenia kanapy.

Leć w poniedziałek do Lidla. Taniej niż na Temu i Aliexpress

W zestawie z odkurzaczem znajdują się: aluminiowa rura, elektryczna szczotka do podłóg ze światłem LED, dysza szczelinowa, okrągła dysza szczotkowa (z nasadką szczotkową), szczotka wielofunkcyjna 2 w 1, zasilacza, uchwyt na ścianę z materiałem montażowym, uchwyt na akcesoria oraz wspominany filtr HEPA 10.

Promocja obowiązuje od 8 do 15 grudnia w sklepach sieci Lidl.

Image
telepolis
Lidl promocja lidl odkurzacz pionowy w Lidlu odkurzacz pionowy Lidl promocja w lidlu odkurzacz pionowy silvercrest
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Lidl
Źródła tekstu: oprac. własne