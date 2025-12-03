Leć w poniedziałek do Lidla. Taniej niż na Temu i Aliexpress

Jeśli szukasz pionowego odkurzacza, który pomoże ci utrzymać mieszkanie w czystości, to już nie musisz szukać na Temu i Aliexpress. Chociaż popularne modele Laresar V7 oraz Buture VC90 są cenione przez użytkowników, to jest ciekawa alternatywa. Od poniedziałku (8 grudnia) w Lidlu dostępny będzie odkurzacz w niższej cenie niż wspomniane modele na chińskich platformach zakupowych.

Odkurzacz pionowy w Lidlu

Od najbliższego poniedziałku w Lidlu dostępny będzie odkurzacz pionowy marki Silvercrest w cenie obniżonej o 50 zł. Dzięki temu zapłacisz za niego 249 zł zamiast normalnych 299 zł. Co ważne, konieczne jest w tym wypadku skorzystanie z aplikacji mobilnej sklepu i wcześniejsze aktywowanie odpowiedniego kodu.

Odkurzacz wyposażony jest w pojemnik na kurz o pojemności 600 ml. Według danych producenta bateria wystarczy na 25 min działania w trybie Boost oraz do 45 min w trybie ECO. W razie potrzeby urządzenie wyposażone jest we wskaźnik naładowania akumulatora. Nie brakuje też oświetlenia LED odkurzanej podłogi, filtra HEPA 10 oraz możliwości używania sprzętu w formie mniejszego odkurzacza ręcznego, np. do czyszczenia kanapy.

W zestawie z odkurzaczem znajdują się: aluminiowa rura, elektryczna szczotka do podłóg ze światłem LED, dysza szczelinowa, okrągła dysza szczotkowa (z nasadką szczotkową), szczotka wielofunkcyjna 2 w 1, zasilacza, uchwyt na ścianę z materiałem montażowym, uchwyt na akcesoria oraz wspominany filtr HEPA 10.