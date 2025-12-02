Fujitsu Monaka ze szczegółami. To nie będzie sprzęt dla Kowalskiego

Fujitsu zaprezentowało nowe szczegóły dotyczące swoich nadchodzących procesorów serwerowych na bazie architektury ARM podczas wydarzenia Technology Update 2025. Pierwsze układy z rodziny Monaka mają trafić na rynek w 2027 roku, a wykorzystają konstrukcję modułową i litografię 2 nm.

Japończycy chcą zaoferować obsługę AI bezpośrednio z poziomu CPU

Pojedynczy procesora ma dysponować nawet 144 rdzeniami, ale dostępne będą również platformy z dwoma socketami, co zapewni do 244 rdzeni. Platforma zapewni obsługę 12-kanałowej pamięci DDR5, interfejsu PCIe 6.0 z CXL 3.0 oraz instrukcji ARM SVE2, celowanych w zadania AI i HPC.

Japoński gigant pozycjonuje Monakę jako wysokoefektywne rozwiązanie do inferencji AI, symulacji oraz przetwarzania dużych zbiorów danych.

Dalsza część planów wydawniczych przewiduje bardziej wyspecjalizowane jednostki. Na końcówkę 2029 roku zaplanowano Monaka-X - procesory serwerowe wykonane na bazie węzła klasy 1,4 nm. Fujitsu zapowiada, że będzie to pierwszy chip z implementacją ARM SME. Układ otrzyma wiele rdzeni w architekturze 3D, ściśle sprzężonych z GPU, oraz sprzętowe mechanizmy przetwarzania poufnego jako standard.

W drugiej połowie 2030 roku ma zadebiutować Monaka-X with NPU - wariant z dołożonym układem projektowanym z myślą o obsłudze średniej wielkości LLM. Fujitsu bada w tym projekcie zastosowanie przełączalnego silnika obliczeniowego wraz z dedykowanym akceleratorem do kwantyzacji.