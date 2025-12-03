Ulefone Armor Pad 5 Ultra już w Polsce. To pancerny tablet z projektorem

Seria nowych tabletów Ulefone Armor Pad 5 miała swoja chińską premierę w listopadzie, a już teraz urządzenia wkraczają do Polski. Armor Pad 5 Ultra jest już dostępny w wybranych sklepach, na model Armor Pad 5 Pro trzeba będzie jeszcze chwile zaczekać, ale również ma wejść do sprzedaży w grudniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ulefone Armor Pad 5 Ultra

Ulefone Armor Pad 5 Ultra to wyjątkowy tablet, wyróżniający się wbudowanym projektorem DLP o jasności 200 lumenów, zdolnym do wyświetlania obrazu o przekątnej do 80 cali i rozdzielczości 960 x 540. Projektor można włączyć dedykowanym przyciskiem, z aplikacji lub widżetu, a wbudowana podstawka umożliwia regulację kąta nachylenia w zakresie 180 stopni.

Tablet oferuje 11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920 × 1200 px i odświeżaniu 90 Hz. Urządzenie napędzane jest przez układ MediaTek Dimensity 7400X wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Imponująco przedstawia się zestaw funkcji komunikacyjnych: otrzymujemy Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i rozbudowany system GNSS.

Z tyłu na obudowie znalazł się podwójny zestaw aparatów: 64 Mpix (główny) i 64 Mpix (noktowizyjny). Przedni aparat ma 32 Mpix. Obok tylnych aparatów jest jeszcze coś – system dwóch ledowych lamp kempingowych generujących światło o sile do 1000 lm, które działa również jako oświetlenie sygnalizacyjne.

Całość zasila ogromna bateria 24 200 mAh. Tablet może poszczycić się niebywałą odpornością – wzmocniona konstrukcja spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H.

Ulefone Armor Pad 5 Pro przyniesie urządzenie konstrukcyjnie i specyfikacyjnie bardzo zbliżone do wersji Ultra – jedyną kluczową różnicą jest brak projektora.

Tablety Ulefone – ceny i dostępność

Tablet Ulefone Armor Pad 5 Ultra można kupić w oficjalnym sklepie producenta na Allegro. Klasyczny Armor Pad 5 Pro trafi do sprzedaży jeszcze w grudniu bieżącego roku.