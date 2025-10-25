Ulefone Armor Pad 5 Ultra – pancerniak z projektorem od 11 listopada

Nowe pancerne tablety z linii Ulefone Armor Pad 5 powstały z myślą o użytkownikach, którym w terenowych warunkach nie wystarczy sam smartfon. Obydwa modele – Armor Pad 5 Ultra oraz Armor Pad 5 Pro (bez projektora) – wytrzymają najcięższe warunki, co gwarantują normy IP68 oraz IP69K. Dodatkowym elementem wyposażenia są metalowe uchwyty do przenoszenia, które mogą także służyć jako podstawka. Zgodnie z ostatnimi trendami w pancerniakowym świecie, na obudowach znalazły się ledowe lampy kempingowe generujące światło o sile do 1000 lm, które działa również jako oświetlenie sygnalizacyjne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tablety wyposażane są w ekrany o przekątnej 11 cali, rozdzielczości Full HD i jasności 600 nitów. Za szybkość pracy odpowiada układ MediaTek Dimensity 7400X z 5G, wspierany przez 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na dane z opcją rozszerzenia do 2 TB. Funkcje łączności zapewniają 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i rozbudowany system GNSS. Moduł fotograficzny składa się z dwóch tylnych aparatów 64 Mpix, jeden z nich to sensor do zdjęć noktowizyjnych z wykorzystaniem podczerwieni, drugi to standardowy aparat, zaś z przodu zastosowano aparat 32 Mpix.

Pancerny tablet z projektorem

Armor Pad 5 Ultra wyposażono w zintegrowany projektor o jasności 200 lumenów i rozdzielczości 960 × 540, z ręczna i automatyczną regulacją ostrości i specjalnym fizycznym przyciskiem uruchamiania funkcji. Producent zachwala praktyczny, 26-stopniowy kąt rzutu, ułatwiający projekcję nawet po ułożeniu urządzenia płasko na powierzchni. Do tego otrzymujemy głośniki stereo o głośności 102 dB. Całość ma się sprawdzić na przykład podczas odtwarzania filmów na biwaku czy w trakcie terenowej podróży.

W tabletach z serii Armor Pad 5 zastosowano baterię 24 200 mAh (2 ogniwa), możliwą do szybkiego ładowania z mocą 120 W. Według danych producenta w 10 minut można podnieść poziom naładowania baterii od 0 do 20%. Urządzenie posłuży też jako powerbank dzięki ładowaniu zwrotnemu 10 W.

Dostępność i sprzedaż premierowa