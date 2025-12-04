Padł rekord. Takiej mocy jeszcze nie było

Aisuru to ogromny botnet, którego model biznesowy polega na możliwości wynajęcia go do przeprowadzenia ataku. Z szacunków Cloudflare wynika, że należy do niego od 1 do nawet 4 mln zainfekowanych urządzeń, w tym routerów.

Rekordowy atak DDoS

Cloudflare poinformowało, że za pomocą Aisuru przeprowadzono rekordowy atak DDoS. Nie wiemy, w jaką infrastrukturę był on wycelowany. Natomiast ujawniono, że trwał 69 sekund i w tzw. peaku miał moc aż 29,7 Tb/s. Poprzedni rekord, również należący do tego samego botnetu, wynosił 22,2 Tb/s.

W sumie Cloudflare miał złagodzić lub powstrzymać aż 2867 ataków przeprowadzony za pomocą Aisuru, i to tylko w tym roku. Aż 45 proc. z nich to były ataki hiperwolumetryczne, czyli przekraczały moc 1 Tb/s lub 1 Bp/s (pakietów na sekundę).

Jeśli atak Aisuru może zakłócić działanie części infrastruktury internetowej w Stanach Zjednoczonych, mimo że wspomniani dostawcy usług internetowych nie byli nawet celem ataku, wyobraź sobie, co może on spowodować, gdy zostanie skierowany bezpośrednio przeciwko niezabezpieczonym lub niewystarczająco zabezpieczonym dostawcom usług internetowych, infrastrukturze krytycznej, służbom zdrowia, służbom ratowniczym i systemom wojskowym. przestrzega Cloudflare.