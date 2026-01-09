Sprzęt

Takiej promocji dawno nie było: 1299 zł i masz świetny laptop na lata

Mowa tu o sprzęcie, który nawet pod kontrolą Windowsa pokazałby pazur. Jednak znajdziemy tu system o wiele bardziej adekwatny. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:42
1
Telepolis.pl
Mowa tu o ChromeOS, czyli systemie od Google. Jest to lekka dystrybucja Linuksa, która pozwala na wygodną pracę w środowiskach webowych. Jednak dzięki wsparciu dla aplikacji Androida i kontenerowi Linuksa możemy uruchamiać także masę programów natywnych. Czasy, kiedy ChromeOS oznaczał, że mamy do dyspozycji jedynie Chrome już dawno minęły.

Acer Chromebook 315 Za 1299 zł nie ma mowy o niczym lepszym

Acer Chromebook 315

To niezwykle ciekawy laptop dla osób, które nie potrzebują możliwości, jakie daje im Windows, a wolą się skupić na świetnym działaniu, mocnej baterii i niskiej cenie. Za 1299 zł nie ma szans na zakup tak udanego laptopa z systemem od Microsoftu. 

Zacznijmy jednak od ekranu. Jest to 15,6-calowa, matowa matryca o rozdzielczości Full HD. Sercem urządzenia jest czterordzeniowy i czterowątkowy układ Intel N150, którego wspiera 8 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5200 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 128 GB eMMC.

Acer Chromebook 315 Za 1299 zł nie ma mowy o niczym lepszym

Dodatkowo dostajemy tu Wi-Fi 6e i mocną baterię 53 Wh, który naładujemy przez USB-C. Sam laptop, jak na 15,6-calową konstrukcję jest także bardzo lekki. Mowa tu o 1,59 kg wagi. A wszystko to za jedyne 1299 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

acer laptopy Acer Chromebook 315 chromeos Chromebooki
Zródła zdjęć: Acer