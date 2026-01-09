Takiej promocji dawno nie było: 1299 zł i masz świetny laptop na lata

Mowa tu o ChromeOS, czyli systemie od Google. Jest to lekka dystrybucja Linuksa, która pozwala na wygodną pracę w środowiskach webowych. Jednak dzięki wsparciu dla aplikacji Androida i kontenerowi Linuksa możemy uruchamiać także masę programów natywnych. Czasy, kiedy ChromeOS oznaczał, że mamy do dyspozycji jedynie Chrome już dawno minęły.

Acer Chromebook 315

To niezwykle ciekawy laptop dla osób, które nie potrzebują możliwości, jakie daje im Windows, a wolą się skupić na świetnym działaniu, mocnej baterii i niskiej cenie. Za 1299 zł nie ma szans na zakup tak udanego laptopa z systemem od Microsoftu.

Zacznijmy jednak od ekranu. Jest to 15,6-calowa, matowa matryca o rozdzielczości Full HD. Sercem urządzenia jest czterordzeniowy i czterowątkowy układ Intel N150, którego wspiera 8 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5200 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 128 GB eMMC.

Dodatkowo dostajemy tu Wi-Fi 6e i mocną baterię 53 Wh, który naładujemy przez USB-C. Sam laptop, jak na 15,6-calową konstrukcję jest także bardzo lekki. Mowa tu o 1,59 kg wagi. A wszystko to za jedyne 1299 zł.