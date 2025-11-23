Sprzęt

Grafika Intel Arc B390 przetestowana. Dobrze się zapowiada

Znany informator utrzymuje, że w jego ręce trafił nowy procesor Intela ze zintegrowaną grafiką Arc B390 z architekturą Xe3. Ujawnione przez niego wyniki wydajności wyglądają bardzo obiecująco.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:02
Intel na razie nie ujawnił wiele na temat wydajności kart graficznych z nową architekturą Xe3. Wiemy, że mają one być o 50 proc. wydajniejsze niż modele zastosowane w układach Lunar Lake (Xe2) oraz 40 proc. bardziej efektywne energetycznie niż Arrow Lake-H (Xe z XMX). To potwierdza się w testach.

Wydajność Intel Xe3

Znany informator o pseudonimie Raichu opublikował na X tajemniczy wpis, w którym informuje o wyniku 7000 pkt. w teście 3DMark Time Spy.

Początkowo nie było wiadomo, o co chodzi, ale redakcja VideoCardz potwierdziła, że to rezultat zintegrowanego układu graficznego Intel Arc B390 (Xe3). To oznacza, że jest on niemal dwukrotnie szybszy niż Arc 140T (Xe2), stosowany w układach Lunar Lake.

W dalszej rozmowie Raichu ujawnił też wynik dla testu Steel Nomad Light. Ten wyniósł ponad 6000 pkt, czyli znowu dwa razy lepiej niż Arc 140T, ale też Radeon 890M. To pokazuje, że Intel może stać się bardzo poważnym konkurentem dla Czerwonych na rynku zintegrowanych GPU.

Może to być szczególnie ważne w kontekście handheldów z Windowsem, na którym Niebiescy też chcą być obecni. Intel ma nawet szykować specjalny układ z grafiką wyposażoną w 12 jednostek obliczeniowych Xe3. Jeśli wydajność rzeczywiście będzie tak dobra, to szykuje się spora konkurencja dla AMD i Radeonów.

