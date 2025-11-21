Telewizja i VoD

Viaplay za pół ceny. Promocja dla klientów Amazona

Szukasz dobrych seriali na zimowe wieczory i nie chcesz przepłacać? Pojawiła się świetna okazja na tańszy dostęp do biblioteki Viaplay.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21 LIS 2025
Viaplay za pół ceny. Promocja dla klientów Amazona

Viaplay Filmy i Seriale o 50% taniej

Rynek VOD jest nasycony, dlatego dostawcy treści szukają sposobów na przyciągnięcie widzów. Tym razem z ciekawą inicjatywą wychodzi Viaplay. Serwis przygotował specjalną ofertę dla użytkowników korzystających z kanałów wewnątrz Amazon Prime Video.

Od 24 listopada do 1 grudnia 2025 roku możesz skorzystać z dużej obniżki na subskrypcję kanału Viaplay Filmy i Seriale. Zasady są proste. Przez pierwsze trzy miesiące cena abonamentu spada o 50%. Normalna cena wynosi 15 zł miesięcznie. To doskonała okazja, by sprawdzić ofertę serwisu bez nadwyrężania portfela.

Mroczne kryminały i głośne premiery

Viaplay słynie z ciężkiego, skandynawskiego klimatu, który idealnie pasuje do obecnej pogody. Promocja startuje równo z premierą drugiego sezonu serialu "Kin". To świetnie oceniana produkcja o rodzinie walczącej z kartelem, w której grają między innymi Charlie Cox i Aidan Gillen.

W grudniu biblioteka powiększy się o kolejne mocne tytuły. Już 1 grudnia zadebiutuje "Kto zabił Otto Muellera?". To klasyczny kryminał, w którym morderstwo biznesmena analizujemy z perspektywy różnych członków jego rodziny. Warto też zwrócić uwagę na thriller "The Machinery". Opowiada on o mężczyźnie, który budzi się z bronią, gotówką i brakiem pamięci.

Viaplay za pół ceny. Promocja dla klientów Amazona

Wygoda bez dodatkowych aplikacji

Dużą zaletą tej oferty jest sposób dostępu. Kanał Viaplay Filmy i Seriale działa bezpośrednio w aplikacji Amazon Prime Video. Nie musicie ściągać osobnego programu ani zakładać kolejnego konta w zewnętrznym serwisie. Wszystko macie w jednym miejscu, co znacznie ułatwia nawigację. Tym bardziej, że Viaplay jako osobna platforma wycofał się z Polski.

Poza serialami fabularnymi, w ofercie znajdą się też dokumenty i nietypowe produkcje świąteczne. Ciekawie zapowiada się "Sport vs. Money", który analizuje pieniądze w futbolu. Z kolei dla zmęczonych typowymi świętami przygotowano czarną komedię "This Is Not a Christmas Movie".

Pamiętajcie, że okienko na skorzystanie z niższej ceny jest krótkie. Promocja kończy się 1 grudnia.

