Viaplay za pół ceny. Promocja dla klientów Amazona

Viaplay Filmy i Seriale o 50% taniej

Rynek VOD jest nasycony, dlatego dostawcy treści szukają sposobów na przyciągnięcie widzów. Tym razem z ciekawą inicjatywą wychodzi Viaplay. Serwis przygotował specjalną ofertę dla użytkowników korzystających z kanałów wewnątrz Amazon Prime Video.

Od 24 listopada do 1 grudnia 2025 roku możesz skorzystać z dużej obniżki na subskrypcję kanału Viaplay Filmy i Seriale. Zasady są proste. Przez pierwsze trzy miesiące cena abonamentu spada o 50%. Normalna cena wynosi 15 zł miesięcznie. To doskonała okazja, by sprawdzić ofertę serwisu bez nadwyrężania portfela.

Mroczne kryminały i głośne premiery

Viaplay słynie z ciężkiego, skandynawskiego klimatu, który idealnie pasuje do obecnej pogody. Promocja startuje równo z premierą drugiego sezonu serialu "Kin". To świetnie oceniana produkcja o rodzinie walczącej z kartelem, w której grają między innymi Charlie Cox i Aidan Gillen.

W grudniu biblioteka powiększy się o kolejne mocne tytuły. Już 1 grudnia zadebiutuje "Kto zabił Otto Muellera?". To klasyczny kryminał, w którym morderstwo biznesmena analizujemy z perspektywy różnych członków jego rodziny. Warto też zwrócić uwagę na thriller "The Machinery". Opowiada on o mężczyźnie, który budzi się z bronią, gotówką i brakiem pamięci.

Wygoda bez dodatkowych aplikacji

Dużą zaletą tej oferty jest sposób dostępu. Kanał Viaplay Filmy i Seriale działa bezpośrednio w aplikacji Amazon Prime Video. Nie musicie ściągać osobnego programu ani zakładać kolejnego konta w zewnętrznym serwisie. Wszystko macie w jednym miejscu, co znacznie ułatwia nawigację. Tym bardziej, że Viaplay jako osobna platforma wycofał się z Polski.

Poza serialami fabularnymi, w ofercie znajdą się też dokumenty i nietypowe produkcje świąteczne. Ciekawie zapowiada się "Sport vs. Money", który analizuje pieniądze w futbolu. Z kolei dla zmęczonych typowymi świętami przygotowano czarną komedię "This Is Not a Christmas Movie".