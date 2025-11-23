Android wspiera AirDrop. Ważna nowość w przesyłaniu danych

Piekło zamarzło. Teraz Android będzie bardzo ściśle współgrał z iOS. Chodzi o funkcję, której od lat brakowało na smartfonach z systemem Google.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android i iOS wreszcie razem

Google właśnie oficjalnie ogłosiło, że smartfony z Androidem obsługują teraz bezprzewodowe przesyłanie danych zgodne AirDrop. Oznacza to, że posiadacze smartfonów z systemem Google mogą wysyłać pliki do iPhone'ów i na odwrót. Funkcja właśnie trafiła do wszystkich smartfonów z rodziny Google Pixel 10 i jest kompatybilna z iPhone'ami, iPadami i komputerami z macOS.

Chociaż Google często w ostatnim czasie tworzy funkcje, które rezerwuje sobie wyłącznie dla Pixeli, to tym razem ta nowość trafi w przyszłości na inne smartfony z Androidem.

Jak to w praktyce działa? Najpierw właściciel iPhone'a musi włączyć ustawienie pozwalające na wykrywanie ich urządzenia przez innych, można np. dokonać tego w wersji z automatycznym limitem 10 minut. Następnie posiadacz Pixela 10 po uruchomieniu Quick Share będzie w stanie zobaczyć iPhone'a, wybrać plik i wysłać do drugiej osoby. Po stronie iOSa pojawi się monit - zupełnie taki sam, jak w przypadku innych żądań wyświetlanych przez AirDrop. Po potwierdzeniu zacznie się transfer danych.

Co istotne, przesyłanie jest dwustronne - tj. osoby z iPhone'ami mogą przesyłać pliki do Pixeli 10. Ponownie trzeba będzie tutaj po stronie Pixela 10 włączyć ustawienie, które pozwoli innym urządzeniom widzieć tego smartfona.