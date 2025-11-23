Telefon stanął w płomieniach. Samolot musiał wrócić do Warszawy

Samolot doleciał do Ostrowca Świętokrzyskiego, a potem konieczny był powrót

Jak wynika z zapisu lotu z serwisu flightradar24.pl, na wysokości Ostrowca Świętokrzyskiego załoga otrzymała sygnał o zadymieniu na pokładzie i musiała wracać. Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski wyjaśnił przyczyny incydentu: awaria baterii urządzenia elektronicznego jednego z podróżnych spowodowała powstanie dymu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeden z pasażerów relacjonował, że gdy zapalił się telefon, załoga bardzo sprawnie przystąpiła do gaszenia pożaru, a następnie kapitan podjął decyzję o powrocie do Warszawy ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo oraz zużyte środki gaśnicze.

Załoga, działając zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, niezwłocznie użyła gaśnicy i zneutralizowała zagrożenie. Urządzenie trafiło następnie do specjalnego pojemnika z dużą ilością wody w celu schłodzenia i wyeliminowania ryzyka ponownego zapalenia się.

Samolot wylądował bez przeszkód, a po zatrzymaniu na płycie lotniska czekały na niego dwa wozy strażackie. Po około 40 minutach pasażerowie zostali przewiezieni do terminala, następnie inną maszyną, z około 2,5-godzinnym opóźnieniem dotarli do Stambułu.