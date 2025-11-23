Trump chce pokoju z Chinami. Chce sprzedać czipy Nvidii H200

Tech

Wygląda na to, że mamy do czynienia z kolejnym przejawem ocieplenia na linii USA - Chiny. To już kolejny sygnał na to, że oba mocarstwa są w stanie się porozumieć. Pisaliśmy już o chińskim luzowaniu restrykcji co do metali ziem rzadkich czy o amerykańskich ustępstwach w sprawie ograniczeń handlowych.