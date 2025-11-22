Telewizor OLED od LG aż 1000 zł taniej. To gratka dla graczy i kinomaniaków

Dni są coraz krótsze i zimniejsze. Spędzanie wieczoru pod kocem, z kubkiem herbaty i filmem, lub grą to coraz bardziej kusząca opcja. Tak się natomiast składa, że 65-calowy telewizor OLED od LG, który idealnie spełni wymagania obydwu tych grup, jest dziś aż 1000 zł tańszy i kosztuje jedyne 4999 zł.

LG OLED65B56LA

Oferuje on 65-calową matryce OLED wyprodukowaną przez LG, o rozdzielczości 4K i taktowaniu 120 Hz. Dzięki obecności aż 4 portów HDMI 2.1 możemy do niego podłączyć obok dekodera także PC i konsole do gier. Na przykład PlayStation 5, Switch 2 i nadchodzące Steam Machine. Nie zabrakło tu także trybu dla graczy redukującego opóźnienia.

Z perspektywy kinomaniaków istotny jest układ α8 AI, który podbija rozdzielczość starszych materiałów, dzięki czemu wyglądają one znacznie lepiej na tak dużym panelu. Za generowanie dźwięku odpowiadają natomiast głośniki w systemie 2.0 o łącznej mocy 20 W. Nie zabrakło także funkcji smartTV dającej dostęp do YouTube oraz popularnych serwisów VOD. A dzięki obecności Wi-Fi ilość kabli możemy ograniczyć do minimum. A wszystko to za jedyne 4999 zł.