Sprzęt

Telewizor OLED od LG aż 1000 zł taniej. To gratka dla graczy i kinomaniaków

Telewizor LG OLED65B56LA możecie dziś kupić w promocji aż 1000 zł taniej. Jest to ekran, który zadowoli i graczy i miłośników kina.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 22 LIS 2025
0
Telepolis.pl
Dni są coraz krótsze i zimniejsze. Spędzanie wieczoru pod kocem, z kubkiem herbaty i filmem, lub grą to coraz bardziej kusząca opcja. Tak się natomiast składa, że 65-calowy telewizor OLED od LG, który idealnie spełni wymagania obydwu tych grup, jest dziś aż 1000 zł tańszy i kosztuje jedyne 4999 zł.

LG OLED65B56LA OLED 1000 zł taniej

LG OLED65B56LA

Oferuje on 65-calową matryce OLED wyprodukowaną przez LG, o rozdzielczości 4K i taktowaniu 120 Hz. Dzięki obecności aż 4 portów HDMI 2.1 możemy do niego podłączyć obok dekodera także PC i konsole do gier. Na przykład PlayStation 5, Switch 2 i nadchodzące Steam Machine. Nie zabrakło tu także trybu dla graczy redukującego opóźnienia.

 Z perspektywy kinomaniaków istotny jest układ  α8 AI, który podbija rozdzielczość starszych materiałów, dzięki czemu wyglądają one znacznie lepiej na tak dużym panelu. Za generowanie dźwięku odpowiadają natomiast głośniki w systemie 2.0 o łącznej mocy 20 W. Nie zabrakło także funkcji smartTV dającej dostęp do YouTube oraz popularnych serwisów VOD. A dzięki obecności Wi-Fi ilość kabli możemy ograniczyć do minimum. A wszystko to za jedyne 4999 zł

LG OLED65B56LA OLED 1000 zł taniej

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

LG telewizory telewizor OLED telewizor dla graczy LG OLED65B56LA
Zródła zdjęć: LG