PKO BP ostrzega. To kluczowe przed świątecznymi zakupami
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wiele osób rzuci się w wir zakupów. W związku z tym PKO BP wydał ostrzeżenie, w którym przestrzega i jednocześnie edukuje Polaków.
Okres przed Świętami Bożego Narodzenia zawsze jest szczególnie intensywny pod kątem zakupów. Niemal cały świat, w tym też Polacy, rzuca się do kupowania prezentów. Najczęściej decydujemy się na sklepy internetowe. Łatwo tu o nieprzyjemną i kosztowną wpadkę. Dlatego PKO Bank Polski wydał ostrzeżenie, w którym przypomina, na co trzeba uważać.
PKO BP ostrzega przed internetowymi zakupami
Oszuści również wiedzą, że okres przedświąteczny jest bardzo intensywny dla branży e-commerce i starają się to wykorzystać na swoją korzyść. Jak grzyby po deszczu rosną fałszywe sklepy internetowe, których celem jest oszukanie nas niesamowitymi cenami i promocjami, a tym samym dobranie się nie tylko do naszych pieniędzy, ale też danych. Jak się przed tym uchronić? O tym właśnie pisze PKO BP.
W sezonie wyprzedaży rośnie liczba fałszywych sklepów i reklam. Celem jest kradzież Twoich pieniędzy i danych. Twoja uwaga podczas zakupów i płatności to najlepsza ochrona. Sprawdź, jakie kroki wykonać, aby nie dać oszustom.
Bank wydał krótki poradnik, w którym opisuje najważniejsze środki bezpieczeństwa. W ten sposób możemy zminimalizować ryzyko stania się ofiarą internetowych oszustów. Zdaniem PKO BP powinniśmy przede wszystkim:
- sprawdzić opinie o sklepie
- sprawdzić adres strony i certyfikat (ikona kłódki przy adresie)
- przeczytać regulamin i poszukać w nim danych kontaktowych
- uważać na reklamy sklepów w mediach społecznościowych i jeśli to możliwe, korzystać z oficjalnych linków
Jednak na tym lista porad się nie kończy. PKO BP zwraca też uwagę już na sam proces płatności. Na tym etapie powinniśmy korzystać tylko ze sprawdzonych metod, podawać tylko niezbędne dane, a do tego zwracać uwagę na zaznaczone zgody i tzw. mały druczek. Jeśli coś budzi wątpliwości, to lepiej z płatności zrezygnować, niż potem żałować.