PKO BP ostrzega. To kluczowe przed świątecznymi zakupami

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia zawsze jest szczególnie intensywny pod kątem zakupów. Niemal cały świat, w tym też Polacy, rzuca się do kupowania prezentów. Najczęściej decydujemy się na sklepy internetowe. Łatwo tu o nieprzyjemną i kosztowną wpadkę. Dlatego PKO Bank Polski wydał ostrzeżenie, w którym przypomina, na co trzeba uważać.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP ostrzega przed internetowymi zakupami

Oszuści również wiedzą, że okres przedświąteczny jest bardzo intensywny dla branży e-commerce i starają się to wykorzystać na swoją korzyść. Jak grzyby po deszczu rosną fałszywe sklepy internetowe, których celem jest oszukanie nas niesamowitymi cenami i promocjami, a tym samym dobranie się nie tylko do naszych pieniędzy, ale też danych. Jak się przed tym uchronić? O tym właśnie pisze PKO BP.

W sezonie wyprzedaży rośnie liczba fałszywych sklepów i reklam. Celem jest kradzież Twoich pieniędzy i danych. Twoja uwaga podczas zakupów i płatności to najlepsza ochrona. Sprawdź, jakie kroki wykonać, aby nie dać oszustom. pisze PKO Bank Polski.

Bank wydał krótki poradnik, w którym opisuje najważniejsze środki bezpieczeństwa. W ten sposób możemy zminimalizować ryzyko stania się ofiarą internetowych oszustów. Zdaniem PKO BP powinniśmy przede wszystkim:

sprawdzić opinie o sklepie

sprawdzić adres strony i certyfikat (ikona kłódki przy adresie)

przeczytać regulamin i poszukać w nim danych kontaktowych

uważać na reklamy sklepów w mediach społecznościowych i jeśli to możliwe, korzystać z oficjalnych linków