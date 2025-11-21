Play rozdaje darmowe wakacje. Wszystko dzięki Stranger Things

Stranger Things z nowym sezonem

Fani popkultury odliczają dni do premiery. Piąty sezon Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. To będzie wielki finał kultowej serii na platformie Netflix. Z tej okazji Play postanowił nieco podkręcić atmosferę. Fioletowy operator wystartował właśnie z konkursem, w którym główną wygraną jest wypoczynek marzeń.

Zasady wyglądają przejrzyście, a nagrody robią wrażenie. Play postawili na dowolność. Główną nagrodą są bowiem vouchery na realizację planów wyjazdowych.

Nagrody w konkursie Play

Zwycięzcy otrzymają vouchery o wartości 5000 zł do wykorzystania w serwisie Wakacje.pl. To od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz. Możesz polecieć na egzotyczną plażę albo wybrać się w góry. Wybór kierunku należy do zwycięzcy. Operator przewidział trzy takie nagrody główne. To jednak nie wszystko.

Dla mniejszych szczęściarzy przygotowano nagrody pocieszenia. Te z pewnością ucieszą kolekcjonerów. Do rozdania jest aż 100 zestawów gadżetów tematycznych ze Stranger Things. W paczce znajdziecie torbę, brelok, figurkę oraz kultowe lizaki. Taki zestaw pozwoli poczuć klimat Drugiej Strony bez wychodzenia z domu.

Jak wziąć udział w zabawie?

Aby powalczyć o nagrody, trzeba być klientem operatora. Warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy na ofertę Play z dostępem do Netflixa. Macie na to sporo czasu, bo akcja obejmuje umowy zawarte do 31 grudnia 2025 roku. Sama umowa to jednak dopiero wstęp do gry.

Kluczowa jest inwencja twórcza. Po zawarciu umowy należy wejść na stronę konkursową. Tam czeka na Was zadanie. Trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Wyobraź sobie, że trafiasz na Drugą Stronę, gdzie znajdujesz walkie-talkie. Masz tylko jedną, krótką wiadomość. Co to będzie?

Liczy się kreatywność. Musicie przekonać jury, że to właśnie Wam należą się darmowe wakacje. Potem pozostaje już tylko czujne sprawdzanie skrzynki mailowej w oczekiwaniu na dobre wieści.