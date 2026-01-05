Twój dom zacznie myśleć. Samsung pokazał przyszłość na CES 2026

Ekran, który unosi się w powietrzu

Centralnym punktem pokazu był gigantyczny, 130-calowy telewizor Micro RGB. To prawdziwy potwór pod względem jakości obrazu. Samsung zastosował w nim mikroskopijne diody LED. Każda z nich świeci własnym światłem. Dzięki temu kolory są bardzo czyste i naturalne.

Matryca Micro RGB stanowi szczyt naszych innowacji w jakości obrazu, a nowy 130-calowy model przesuwa tę wizję jeszcze dalej. Powracamy do ducha naszej pierwotnej filozofii projektowania wprowadzonej ponad dziesięć lat temu, by zaoferować bezsprzecznie najwyższej klasy ekran zaprojektowany z wykorzystaniem technologii nowej generacji. Hun Lee, Executive Vice President dywizji Visual Display Business,Samsung Electronics.

Nowy flagowiec Samsunga to nie tylko rozmiar, ale przede wszystkim styl. Konstrukcja Timeless Frame sprawia, że 130-calowy ekran wygląda, jakby unosił się na ścianie. Producent zainspirował się architekturą wielkich okien. Dzięki temu telewizor wizualnie powiększa salon i staje się jego centralnym punktem. Matryca dostała certyfikat VDE i zapewnia pełne pokrycie kinowej palety barw BT.2020.

Inżynierowie pomyśleli też o komforcie oglądania w dzień. Zastosowano opatentowaną technologię Glare Free. Skutecznie eliminuje ona irytujące odbicia światła i refleksy. Za jakość obrazu odpowiada procesor Micro RGB AI Engine Pro. System ten w czasie rzeczywistym ożywia matowe kolory i wyciąga najdrobniejsze detale z cieni. Dźwięk Eclipsa Audio dopełnia całości, tworząc wrażenie pełnego zanurzenia w filmie.

Twój osobisty asystent z Microsoft Copilot

Sztuczna inteligencja w nowym modelu to znacznie więcej niż proste menu. Funkcja Vision AI Companion pozwala na swobodną, konwersacyjną rozmowę z urządzeniem. Telewizor obsługuje teraz systemy Microsoft Copilot oraz Perplexity. Możesz zapytać go o niemal wszystko bez odrywania wzroku od ekranu. Fani futbolu docenią tryb AI Football Mode Pro, który podkręca emocje do poziomu stadionowego.

Samsung pomyślał też o personalizacji wnętrza. Funkcja Generative Wallpaper pozwala tworzyć unikalne tła przy pomocy AI. System potrafi też tłumaczyć dialogi na żywo dzięki opcji Live Translate. Wszystko to działa pod kontrolą systemu Tizen, który ma otrzymywać aktualizacje przez siedem lat. Dzięki temu sprzęt nie zestarzeje się szybko pod względem funkcji.

Lodówka z Google Gemini i koniec z prasowaniem

W kuchni rządzi teraz sztuczna inteligencja Google'a. Nowe lodówki Family Hub otrzymały integrację z systemem Google Gemini. Kamera wewnątrz urządzenia ma rozpoznawać produkty z niespotykaną dotąd precyzją. System ma wiedzieć, co wkładasz i co wyjmujesz. Na tej podstawie układa jadłospis w formie gry "Co na dzisiaj?".

Samsung chce też, abyśmy zapomnieli o żelazku. Nowa szafa parowa Bespoke AI AirDresser ma funkcję Auto Wrinkle Care. Silne uderzenia pary i powietrza same rozprostowują zagniecenia na koszulach. Z kolei robot sprzątający Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra wykryje teraz nawet rozlaną kawę czy sok. Wykorzystuje do tego procesor firmy Qualcomm i zaawansowaną kamerę 3D.

Gaming w 6K i dbałość o zdrowie

Gracze również mogą mieć powody do zadowolenia. Samsung pokazał pierwszy na świecie monitor 6K 3D – Odyssey G9. To nowa definicja immersji bez potrzeby zakładania gogli. Całość wspiera system Tizen, który ma otrzymywać aktualizacje przez siedem lat. To dobra wiadomość dla osób, które nie lubią często wymieniać sprzętu.