Sprzęt

Lexar ma nowość dla konsolowców. Ale posiadacze PC też skorzystają

Chociaż ceny NAND rosną jak na drożdżach, to producenci SSD nie poddają się. To novum stworzono z myślą o urządzeniach jak Steam Deck czy ASUS ROG Ally.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 STY 2026
0
Już jutro wystartują targi CES 2026 w amerykańskim Las Vegas, czyli jedno z dwóch największych wydarzeń w świecie nowych technologii. W jednym miejscu zbierają się duzi i mali producenci z całego świata, prezentując sprzęty, które trafią na sklepowe półki dopiero w najbliższych tygodniach, miesiącach, a czasami latach. Jedną z takich firm jest Lexar.

Mowa o wydajności do 7400 MB/s

Lexar Play X to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2230, który zaprojektowany został z myślą o handheldach, Mini PC oraz laptopach. Korzysta on ze starszego standardu PCI Express 4.0 x4, a szczegółowa specyfikacja nie został zdradzona. Na konkrety o kontrolerze i pamięciach poczekamy do pierwszych testów, ale wygląda to na 3D TLC NAND.

Do wyboru są trzy pojemności - 512 GB oraz 1 i 2 TB. Chociaż wszystkie z nich wspierają HBM i pamięć podręczną SLC, to różnią się wydajnością:

  • Lexar Play X (512 GB) - do 7200 MB/s dla odczytu i do 4500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;
  • Lexar Play X (1 TB) - do 7400 MB/s dla odczytu i do 6400 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;
  • Lexar Play X (2 TB) - do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;
Lexar ma nowość dla konsolowców. Ale posiadacze PC też skorzystają
Adaptr M.2 2230 -> M.2 2280

W zestawie dostajemy adapter do formatu M.2 2280, który umożliwia łatwy i szybki montaż na standardowej płycie głównej od komputera stacjonarnego czy w konsoli stacjonarnej. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych - kolejno 300, 600 i 1200 TBW. Sugerowane ceny na rynek polski nie zostały podane.

Zródła zdjęć: Lexar
Źródła tekstu: Lexar, oprac. własne