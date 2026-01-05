Lexar ma nowość dla konsolowców. Ale posiadacze PC też skorzystają

Już jutro wystartują targi CES 2026 w amerykańskim Las Vegas, czyli jedno z dwóch największych wydarzeń w świecie nowych technologii. W jednym miejscu zbierają się duzi i mali producenci z całego świata, prezentując sprzęty, które trafią na sklepowe półki dopiero w najbliższych tygodniach, miesiącach, a czasami latach. Jedną z takich firm jest Lexar.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mowa o wydajności do 7400 MB/s

Lexar Play X to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2230, który zaprojektowany został z myślą o handheldach, Mini PC oraz laptopach. Korzysta on ze starszego standardu PCI Express 4.0 x4, a szczegółowa specyfikacja nie został zdradzona. Na konkrety o kontrolerze i pamięciach poczekamy do pierwszych testów, ale wygląda to na 3D TLC NAND.

Do wyboru są trzy pojemności - 512 GB oraz 1 i 2 TB. Chociaż wszystkie z nich wspierają HBM i pamięć podręczną SLC, to różnią się wydajnością:

Lexar Play X (512 GB) - do 7200 MB/s dla odczytu i do 4500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Lexar Play X (1 TB) - do 7400 MB/s dla odczytu i do 6400 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Lexar Play X (2 TB) - do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Adaptr M.2 2230 -> M.2 2280