NVIDIA potwierdza problem z grami. Musisz pobrać tę poprawkę

NVIDIA potwierdziła, że ostatnia aktualizacja Windowsa 11 powoduje problemy z wydajnością w grach. Firma wydała poprawkę, która ma ten problem rozwiązać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:30
Gracze zauważyli wyraźny spadek wydajności w grach po instalacji ostatniej aktualizacji (KB5066835) do Windowsa 11 w wersji 24H2 oraz 25H2. NVIDIA oficjalnie potwierdziła, że problem istnieje. Jednocześnie firma wydała szybką aktualizację, która ma pomóc. Jest jednak haczyk.

NVIDIA wydaje Hotfix

Chociaż poprawka jest już dostępna dla graczy do pobrania i powinna ona rozwiązać problem, to należy zauważyć, że została ona wydana niezwykle szybko. Sama NVIDIA potwierdza, że nie przeszła ona pełnego procesu, w związku z czym jest to wersja beta.

Sterownik GeForce Hotfix to nasz sposób na szybsze dostarczenie Państwu niektórych z tych poprawek. Sterowniki te są zasadniczo takie same jak poprzednia wydana wersja, z niewielką liczbą dodatkowych ukierunkowanych poprawek. Oczywiście sterowniki Hotfix są wersjami beta, opcjonalnymi i dostarczanymi w stanie, w jakim są. Przechodzą one znacznie skrócony proces kontroli jakości. Jedynym powodem ich istnienia jest szybsze dostarczanie Państwu poprawek.

poinformowała NVIDIA.

Jeśli pomimo tego chcecie pobrać aktualizację i pozbyć się problemów z wydajnością w grach, to musicie udać się pod TEN LINK. Na samym dole znajduje się odnośnik, z którego ściągnięcie i zainstalujecie poprawkę.

Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: BleepingComputer