Microsoft zmienia popularny program. Pojawią się nowe funkcje
Dwie duże zmiany - o jedną prosili sami użytkownicy, druga to kontynuacja wciskania wszędzie AI. Microsoft otwarty jest jednak na opinie.
Jako, że wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 10 zostało już zakończone, to Microsoft skupia się na ulepszaniu najnowszych okienek, czyli Windows 11. A dzisiejszy wpis na oficjalnym blogu Amerykanów informuje o zmianach wprowadzonych w ramach Windows Insider, które później trafią również do zwykłych użytkowników.
Zmiany dostępne są w Notepad 12.2510.6.0
Notatnik pozwala od teraz na łatwe wstawianie prostych tabel do dokumentów. Możliwe jest to za sprawą nowej ikony na pasku narzędzi. Po ich stworzeniu dostępna jest też szybka edycja prawym przyciskiem myszy, gdzie dodamy lub usuniemy wiersze i kolumny.
Oprócz tego kontynuowane jest rozwijanie opcji związanych z AI. W przypadku funkcji pisania, przepisywania i posumowania z pomocą sztucznej inteligencji, wyniki będą wyświetlane szybciej, bez konieczności oczekiwania na pełną odpowiedź, co pozwoli na wcześniejszy podgląd, z którym można wchodzić w interakcję.
Trzeba podkreślić, że omawiane nowości są na wczesnym etapie, a Microsoft prosi o opinie użytkowników (skrót WIN+F w programie). Jest więc spora szansa, że zanim trafią w aktualizacji do zwykłej wersji Windowsa 11 ulegną jeszcze zmianie lub zostaną całkowicie wycofane.