Microsoft zmienia popularny program. Pojawią się nowe funkcje

Jako, że wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 10 zostało już zakończone, to Microsoft skupia się na ulepszaniu najnowszych okienek, czyli Windows 11. A dzisiejszy wpis na oficjalnym blogu Amerykanów informuje o zmianach wprowadzonych w ramach Windows Insider, które później trafią również do zwykłych użytkowników.

Zmiany dostępne są w Notepad 12.2510.6.0

Notatnik pozwala od teraz na łatwe wstawianie prostych tabel do dokumentów. Możliwe jest to za sprawą nowej ikony na pasku narzędzi. Po ich stworzeniu dostępna jest też szybka edycja prawym przyciskiem myszy, gdzie dodamy lub usuniemy wiersze i kolumny.

Oprócz tego kontynuowane jest rozwijanie opcji związanych z AI. W przypadku funkcji pisania, przepisywania i posumowania z pomocą sztucznej inteligencji, wyniki będą wyświetlane szybciej, bez konieczności oczekiwania na pełną odpowiedź, co pozwoli na wcześniejszy podgląd, z którym można wchodzić w interakcję.