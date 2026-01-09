Android ukryje powiadomienia. Sam wybierzesz jakie

O możliwości blokowania aplikacji w systemie Android 17 pisałem już w grudniu. Wzmianki na temat nowości pojawiły się w kodzie systemu w testowej wersji Canary.

W skrócie chodzi o to, aby użytkownik miał możliwość zablokowania dostępu do wybranych przez niego aplikacji już na poziomie systemowym. Włączenie każdej z nich wymagałoby weryfikacji, np. odciskiem palca, rozpoznawaniem twarzy lub PIN-em. W najnowszej wersji pojawiły się kolejne informacje na temat tego, jak funkcja App Lock ma działać.

Android 17 zablokuje aplikacje

W najnowszej wersji Android 17 Canary pojawiły się informacje na temat powiadomień pochodzących z zablokowanych aplikacji. Wynika z nich, że nie zobaczymy na nich pełnej treści powiadomienia.

Zamiast tego użytkownik ma jedynie dowiedzieć się, że otrzymał nową wiadomość lub po prostu powiadomienie, bez szczegółów, które mogłyby zdradzić kluczowe informacje. Ukryte mają być między innymi nadawca, wiadomość czy też temat.

Otwartym pozostaje pytanie, czy system będzie wyświetlał nazwę i ikonę aplikacji, z której pochodzi powiadomienie. Dla przykładu Samsung w swojej nakładce systemowej, która również pozwala na podobne blokowanie, pozostawia je widoczne.