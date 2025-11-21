Korzystasz z BLIK? Taką wiadomość natychmiast skasuj

CERT Orange Polska ostrzega przed nowym oszustwem. Wszystko zaczyna się od wiadomości SMS, której nadawcą jest numer +4522761322. Międzynarodowy kod +45 oznacza Danię, a składnia wskazuje na numer komórkowy. Warto zaznaczyć, że ten kraj jako nadawca występuje rzadko w phishingowych SMS-ach. Możliwe jest też, że wiadomość nadejdzie z innego numeru.

W SMS-ie pojawia się dość zaskakująca treść:

Obowiązkowa aktualizacja bezpieczeństwa Twojego konta Blik Drogi Użytkowniku, W ramach obowiązkowej aktualizacji bezpieczeństwa musimy zgodnie z ustawą §37, ust. 2 potwierdzić dane Twojego konta. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie danych najpóźniej do 20 listopada na hxxps://blik-pl[.]info/?=765756, aby zapewnić dalszy dostęp do Blik. Dziękujemy, Zespół Blik

Jak ocenia CERT Orange Polska, treść otwarcie wskazuje, że mamy do czynienia z próbą oszustwa. Po pierwsze przestępcy stosują socjotechniczną sztuczkę z „bezpieczeństwem”, jest też powołanie się na enigmatyczną „ustawę” (bez nazwy) i domena blik-pl[.]info, którą nieświadomy internautą może wziąć za blik[.]pl. Warro przypomnieć, że oficjalną domeną Polskiego Standardu Płatności jest blik.com.

W kolejnych krokach użytkownik trafia na stronę sugerującą konieczność aktualizacji bezpieczeństwa. W kolejnym kroku jest proszony o wybór banku i zalogowanie się do niego, co ostatecznie skutkuje przekazaniem loginu i hasła oszustom.

Jeśli w Twoim banku wystarczy się zalogować, by przeprowadzać transakcje – stracisz pieniądze w ciągu kilku minut. A co gdyby potrzebne były jeszcze kody SMS (np. do potwierdzenia przelewu, czy dodania zaufanego odbiorcy)? Wtedy oszust będzie kontynuować atak, usiłując przekonać Cię pod wymyślonym pozorem do wpisania kodu – wyjaśnia CERT Orange Polska.

Operator przypomina, że jeśli jakakolwiek instytucja wysyła informacje o aktualizacjach bezpieczeństwa, czy inne treści wywołujące duże emocje, najlepiej wejść na jej stronę i poszukać informacji na ten temat. Można też zadzwonić do jej działu obsługi klienta. Należy się też upewnić, czy adres w linku jest faktycznym adresem rzekomego nadawcy.