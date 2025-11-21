Gry

Sony kusi na Black Friday. PlayStation Plus teraz o wiele taniej

Wielkie święto zakupów dotarło do świata gamingu. Sony odpaliło promocję, na którą czekało wielu graczy. Ceny rocznych abonamentów PlayStation Plus mocno spadły.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21 LIS 2025
0
Sony kusi na Black Friday. PlayStation Plus teraz o wiele taniej

Listopad to dla posiadaczy konsol PlayStation czas szczególny. Właśnie teraz wygasa mnóstwo subskrypcji kupionych rok temu. Japoński producent doskonale o tym wie. Dlatego przygotował ofertę, która ma zatrzymać graczy przy konsolach na kolejne 12 miesięcy.

Taniej tylko raz w roku

Zasady akcji są przejrzyste. Promocja dotyczy wyłącznie subskrypcji na rok. To właśnie w tym wariancie obniżki są najbardziej odczuwalne dla portfela. Oferta jest limitowana czasowo. Masz czas tylko do 5 grudnia 2025 roku, by z niej skorzystać. Potem ceny wrócą do normy.

Sony przeceniło dwa plany taryfowe. Mniej zapłacimy za pakiet Extra z katalogiem gier. W tym przypadku cena spadła o 25%, z 520 zł do 390 zł. Największa obniżka czeka na chętnych na opcję Premium - z 630 zł do 422,10 zł. To idealny moment na upgrade.

Ceny pozostałych opcji subskrypcji pozostają bez zmian.

Biblioteka pęka w szwach

Wybór pakietu zależy od Twoich potrzeb. Essential wystarczy do sieciowych zmagań. Jednak to pakiety Extra i Premium błyszczą najjaśniej. Dają dostęp do setek świetnych produkcji. W abonamencie ogracie takie hity jak Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 czy Ghost of Tsushima Director's Cut.

Wariant Premium to jeszcze więcej możliwości. Oprócz gier z niższych progów, dostajecie klasyki z PS1 i PS2. Możecie też sprawdzać wersje próbne najnowszych tytułów przed zakupem. Ciekawym dodatkiem jest streaming gier w chmurze bezpośrednio na konsolę PS5.

