Sony kusi na Black Friday. PlayStation Plus teraz o wiele taniej

Listopad to dla posiadaczy konsol PlayStation czas szczególny. Właśnie teraz wygasa mnóstwo subskrypcji kupionych rok temu. Japoński producent doskonale o tym wie. Dlatego przygotował ofertę, która ma zatrzymać graczy przy konsolach na kolejne 12 miesięcy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Taniej tylko raz w roku

Zasady akcji są przejrzyste. Promocja dotyczy wyłącznie subskrypcji na rok. To właśnie w tym wariancie obniżki są najbardziej odczuwalne dla portfela. Oferta jest limitowana czasowo. Masz czas tylko do 5 grudnia 2025 roku, by z niej skorzystać. Potem ceny wrócą do normy.

Sony przeceniło dwa plany taryfowe. Mniej zapłacimy za pakiet Extra z katalogiem gier. W tym przypadku cena spadła o 25%, z 520 zł do 390 zł. Największa obniżka czeka na chętnych na opcję Premium - z 630 zł do 422,10 zł. To idealny moment na upgrade.

Ceny pozostałych opcji subskrypcji pozostają bez zmian.

Biblioteka pęka w szwach

Wybór pakietu zależy od Twoich potrzeb. Essential wystarczy do sieciowych zmagań. Jednak to pakiety Extra i Premium błyszczą najjaśniej. Dają dostęp do setek świetnych produkcji. W abonamencie ogracie takie hity jak Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 czy Ghost of Tsushima Director's Cut.