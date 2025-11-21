Ten gadżet wygląda jak science-fiction. Teraz znajdziesz go w Media Expert

Wyobraźcie sobie, że macie małego latającego robocika, który towarzyszy Wam na każdym kroku i robi dokładnie to, o co go poprosicie. Możecie go zabrać ze sobą absolutnie wszędzie, ma wbudowaną kamerę, reaguje na Wasze gesty i polecenia głosowe… Brzmi jak science-fiction, prawda? A jednak taki sprzęt wylądował właśnie w ofercie Media Expert. Mowa o DJI Neo 2, czyli kompaktowym dronie, który stanowi idealną propozycję osób pragnących rozpocząć zabawę z tego typu sprzętem.

OK, może określenie „robot” to lekkie nadużycie, ale cała reszta się jak najbardziej zgadza. To imponujący sprzęt, który kupicie w Media Expert w cenach startujących od 1099 zł. Przyjrzyjmy się zatem, co skrywa w sobie ten model.

Mały, ale wariat!

To, co wyróżnia DJI Neo 2 w morzu innych dronów, to jego niewielkie wymiary. Albo inaczej – niewielkie wymiary, które idą w parze z naprawdę imponującymi możliwościami. Urządzenie waży raptem 151 gramów i ma wymiary ok. 17 x 15 cm. Istnieje spora szansa, że zmieścicie je do kieszeni kurtki.

Nie jest to zresztą jedyna zaleta kompaktowych gabarytów. Kiedy go z tej kieszeni wyciągnięcie, nie musicie martwić się tym, czy w pobliżu macie kawałek wolnej przestrzeni na jego uruchomienie. Zamiast tego DJI Neo 2 bez problemu może wystartować prosto z Waszej dłoni.

Z kolei kiedy już znajdzie się w powietrzu, to wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Dron został wyposażony w matrycę 1/2” o rozdzielczości 12 Mpix. Pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. Ba, istnieje też opcja nagrywania efektownych ujęć slow motion w 4K i 100 kl./s. albo rejestrowania pionowych treści w rozdzielczości 2,7K – w sam raz na TikToka i inne platformy społecznościowe. Urządzenie posiada funkcję optymalizacji portretów, dzięki czemu odcienie skóry mają wyglądać w pełni naturalnie. Co więcej, dwuosiowy gimbal oraz skuteczny EIS pozwalają na robienie płynnych, stabilnych ujęć w niemal każdych warunkach.

Sprzęt wyposażono w akumulator o pojemności 1606 mAh. Ma to pozwolić na maksymalnie 19 minut lotu. Niewiele, ale przy sprzęcie o takich gabarytach jest to jak najbardziej zrozumiałe. Co ważne, akumulator jest wymienny, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to drona spokojnie naładujemy z wykorzystaniem USB-C.

Latanie? To dziecinnie proste!

DJI Neo 2 to doskonały sprzęt przede wszystkim dla osób, które chciałyby dopiero zacząć swoją przygodę z dronami. Urządzenie wyposażono w skuteczny system omijania przeszkód, a dzięki m.in. funkcji RTH (Return To Home) czy solidnym osłonom śmigieł potrafi wybaczyć sporo błędów, które w normalnych okolicznościach skończyłyby się koniecznością zakupu nowego drona.

Do tego dodajmy banalną obsługę. DJI Neo 2 możemy sterować na kilka sposobów. Do wyboru mamy klasyczne metody, np. aplikację DJI Fly czy dedykowany kontroler DJI RC-N3 (sprzedawany oddzielnie), ale także sterowanie gestami czy obsługę głosową. Szczególnie te dwa ostatnie rozwiązania potrafią sprawić, że obsługa drona staje się dużo bardziej naturalna i intuicyjna.

Jeśli jednak nie chcemy się za bardzo przejmować ręcznym kontrolowaniem i precyzyjnym kadrowaniem każdego ujęcia, to do dyspozycji mamy spory wachlarz wygodnych trybów zautomatyzowanych, takich jak QuickShots, MasterShots i Dolly Zoom. Szczególnie fajnym rozwiązaniem jest ulepszony tryb ActiveTrack, w którym dron samodzielnie śledzi wybrany obiekt. Tym obiektem może być operator, inna osoba, samochód czy zwierzak. Ważne jedynie, by jego prędkość nie przekraczała 12 m/s, czyli ok. 43 km/h. To bodaj najprostszy sposób, by uzyskać efektowne wideo w niemal każdej sytuacji.

Gratka dla ekspertów

Warto jednak podkreślić, że obok prostej, przyjaznej obsługi DJI Neo 2 ma sporo do zaoferowania także bardziej zaawansowanym użytkownikom. Ot, warto wspomnieć chociażby o czymś tak banalnym, jak funkcja QuickTransfer, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 80 MB/s. Dzięki temu szybciej jesteśmy w stanie przygotować zarejestrowany materiał do publikacji, co potrafi być bardzo przydatne w zastosowaniach profesjonalnych.

Doskonałe parametry to również ukłon w stronę osób bardziej wymagających. Dron radzi sobie przy porywach wiatru sięgających do 10,7 m/s, więc można go używać nawet w trudnych warunkach pogodowych. Spory jest także zasięg, który standardowo sięga 1 km, a po dodaniu opcjonalnego kontrolera DJI RC-N3 wraz z dedykowanym nadajnikiem-odbiornikiem cyfrowym możliwe są loty na dystansie nawet 6 km.

Nie zabrakło też obsługi lotów FPV. DJI Neo 2 można sterować z wykorzystaniem gogli DJI Goggles N3 i kontrolera DJI RC Motion 3, uzyskując w ten sposób pełną immersję.

Zestaw dla każdego

DJI Neo 2 już dziś można kupić w sklepach Media Expert. Do wyboru jest kilka różnych zestawów. Za podstawowy zapłacimy raptem 1099 zł. Znajdziemy tu samego drona z najbardziej potrzebnymi akcesoriami, ale to w zupełności wystarczy, by rozpocząć zabawę.

Dla użytkowników nieco bardziej wymagających przewidziano zestawy Fly More Combo, gdzie dodatkowo dostajemy stację ładującą z trzema akumulatorami oraz – w wersji bardziej rozbudowanej – kontroler DJI RC-N3. Za taki zestaw zapłacimy 1529 zł lub 1849 zł. Wreszcie wisienką na torcie jest zestaw Motion Fly More Combo dla fanów FPV. Tutaj w komplecie dostajemy kontroler DJI RC Motion 3 oraz gogle DJI Goggles N3, a zapłacimy za całość 2649 zł.