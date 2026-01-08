Twój smartfon pada na mrozie? Te modele wytrzymają nawet -30 stopni
Zima to wyjątkowo trudny czas dla nowoczesnej elektroniki. Niskie temperatury i wilgoć potrafią błyskawicznie wykończyć nawet najdroższego flagowca. Istnieją jednak urządzenia, dla których ekstremalne warunki to naturalne środowisko pracy.
Dlaczego telefon wyłącza się zimą?
Większość z nas zna ten scenariusz. Wyciągasz telefon na stoku lub podczas spaceru, a poziom baterii spada w oczach. Po chwili ekran zaczyna smużyć, a urządzenie całkowicie się wyłącza. Klasyczne smartfony nie lubią ujemnych temperatur i dużej wilgotności.
Dla osób pracujących w terenie lub kochających góry to spory problem. W takich sytuacjach telefon musi być niezawodnym narzędziem, a nie delikatnym gadżetem. Pancerne modele marki Ulefone powstały właśnie po to, by rozwiązać te bolączki. Ich wzmocniona konstrukcja powinna sobie poradzić tam, gdzie inni wymiękają.
Mały, ale bardzo twardy
Ciekawym przykładem jest Ulefone Armor Mini 20. To kompaktowe urządzenie, które bez problemu zmieścisz w kieszeni kurtki. Jego bateria zachowuje pełną wydajność nawet przy -20 stopniach Celsjusza. Solidna obudowa chroni wnętrze przed śniegiem i przypadkowymi upadkami na lód.
Technologia, która nie boi się lodu
Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano serię Armor 27 (modele Pro, 27T oraz 27T Pro). Zastosowano w nich specjalne baterie półprzewodnikowe. Dzięki nim smartfon pracuje stabilnie nawet przy siarczystym mrozie dochodzącym do -30 stopni. To wynik nieosiągalny dla zwykłych konstrukcji.
Ogromnym atutem jest też pojemność ogniwa, która wynosi aż 10600 mAh. Taki zapas energii pozwala zapomnieć o ładowarce nawet na tydzień. Potwierdzeniem wytrzymałości jest wojskowy certyfikat MIL-STD-810H. Sprzęt przeszedł rygorystyczne testy w ekstremalnych temperaturach. Tak twierdzi producent.
Widzieć więcej niż inni
Zimą problemem jest nie tylko mróz, ale też szybko zapadający zmrok. Gdy słońce chowa się za horyzontem, zwykły aparat staje się bezużyteczny. Ulefone wyposażył swoje smartfony w kamery noktowizyjne, które jeszcze niedawno były domeną wojska.
Taka funkcja pozwala widzieć otoczenie w całkowitej ciemności bez używania latarki. Wybrane modele oferują również termowizję. Pomaga ona wykryć źródła ciepła lub sprawdzić szczelność izolacji w budynku. To praktyczne dodatki, które realnie ułatwiają życie i pracę po zachodzie słońca.