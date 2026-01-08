Sprzęt

Twój smartfon pada na mrozie? Te modele wytrzymają nawet -30 stopni

Zima to wyjątkowo trudny czas dla nowoczesnej elektroniki. Niskie temperatury i wilgoć potrafią błyskawicznie wykończyć nawet najdroższego flagowca. Istnieją jednak urządzenia, dla których ekstremalne warunki to naturalne środowisko pracy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:08
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twój smartfon pada na mrozie? Te modele wytrzymają nawet -30 stopni

Dlaczego telefon wyłącza się zimą?

Większość z nas zna ten scenariusz. Wyciągasz telefon na stoku lub podczas spaceru, a poziom baterii spada w oczach. Po chwili ekran zaczyna smużyć, a urządzenie całkowicie się wyłącza. Klasyczne smartfony nie lubią ujemnych temperatur i dużej wilgotności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla osób pracujących w terenie lub kochających góry to spory problem. W takich sytuacjach telefon musi być niezawodnym narzędziem, a nie delikatnym gadżetem. Pancerne modele marki Ulefone powstały właśnie po to, by rozwiązać te bolączki. Ich wzmocniona konstrukcja powinna sobie poradzić tam, gdzie inni wymiękają.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ULEFONE Power Armor 16S 8/128GB 5.93" Pomarańczowy
Smartfon ULEFONE Power Armor 16S 8/128GB 5.93" Pomarańczowy
879.99 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 879.99 zł
Smartfon ULEFONE Armor X32 Pro 8/256GB 6.56" 90Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor X32 Pro 8/256GB 6.56" 90Hz Czarny
0 zł
1119 zł - najniższa cena
Kup teraz 1119 zł
Smartfon ULEFONE Armor 28 Ultra Thermal 5G 16/1000GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 28 Ultra Thermal 5G 16/1000GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
4105.31 zł - najniższa cena
Kup teraz 4105.31 zł
Advertisement

Mały, ale bardzo twardy

Ciekawym przykładem jest Ulefone Armor Mini 20. To kompaktowe urządzenie, które bez problemu zmieścisz w kieszeni kurtki. Jego bateria zachowuje pełną wydajność nawet przy -20 stopniach Celsjusza. Solidna obudowa chroni wnętrze przed śniegiem i przypadkowymi upadkami na lód.

Twój smartfon pada na mrozie? Te modele wytrzymają nawet -30 stopni

Technologia, która nie boi się lodu

Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano serię Armor 27 (modele Pro, 27T oraz 27T Pro). Zastosowano w nich specjalne baterie półprzewodnikowe. Dzięki nim smartfon pracuje stabilnie nawet przy siarczystym mrozie dochodzącym do -30 stopni. To wynik nieosiągalny dla zwykłych konstrukcji.

Ogromnym atutem jest też pojemność ogniwa, która wynosi aż 10600 mAh. Taki zapas energii pozwala zapomnieć o ładowarce nawet na tydzień. Potwierdzeniem wytrzymałości jest wojskowy certyfikat MIL-STD-810H. Sprzęt przeszedł rygorystyczne testy w ekstremalnych temperaturach. Tak twierdzi producent.

Twój smartfon pada na mrozie? Te modele wytrzymają nawet -30 stopni

Widzieć więcej niż inni

Zimą problemem jest nie tylko mróz, ale też szybko zapadający zmrok. Gdy słońce chowa się za horyzontem, zwykły aparat staje się bezużyteczny. Ulefone wyposażył swoje smartfony w kamery noktowizyjne, które jeszcze niedawno były domeną wojska.

Taka funkcja pozwala widzieć otoczenie w całkowitej ciemności bez używania latarki. Wybrane modele oferują również termowizję. Pomaga ona wykryć źródła ciepła lub sprawdzić szczelność izolacji w budynku. To praktyczne dodatki, które realnie ułatwiają życie i pracę po zachodzie słońca.

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Image
telepolis
ulefone pancerny smartfon smartfon z noktowizorem Ulefone Armor 27 Pro Ulefone Armor 27T Pro Ulefone Armor Mini 20 smartfon odporny na mróz Ulefone Armor 27T
Zródła zdjęć: Ulefone
Źródła tekstu: Ulefone