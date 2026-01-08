Twój smartfon pada na mrozie? Te modele wytrzymają nawet -30 stopni

Dlaczego telefon wyłącza się zimą?

Większość z nas zna ten scenariusz. Wyciągasz telefon na stoku lub podczas spaceru, a poziom baterii spada w oczach. Po chwili ekran zaczyna smużyć, a urządzenie całkowicie się wyłącza. Klasyczne smartfony nie lubią ujemnych temperatur i dużej wilgotności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla osób pracujących w terenie lub kochających góry to spory problem. W takich sytuacjach telefon musi być niezawodnym narzędziem, a nie delikatnym gadżetem. Pancerne modele marki Ulefone powstały właśnie po to, by rozwiązać te bolączki. Ich wzmocniona konstrukcja powinna sobie poradzić tam, gdzie inni wymiękają.

Mały, ale bardzo twardy

Ciekawym przykładem jest Ulefone Armor Mini 20. To kompaktowe urządzenie, które bez problemu zmieścisz w kieszeni kurtki. Jego bateria zachowuje pełną wydajność nawet przy -20 stopniach Celsjusza. Solidna obudowa chroni wnętrze przed śniegiem i przypadkowymi upadkami na lód.

Technologia, która nie boi się lodu

Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano serię Armor 27 (modele Pro, 27T oraz 27T Pro). Zastosowano w nich specjalne baterie półprzewodnikowe. Dzięki nim smartfon pracuje stabilnie nawet przy siarczystym mrozie dochodzącym do -30 stopni. To wynik nieosiągalny dla zwykłych konstrukcji.

Ogromnym atutem jest też pojemność ogniwa, która wynosi aż 10600 mAh. Taki zapas energii pozwala zapomnieć o ładowarce nawet na tydzień. Potwierdzeniem wytrzymałości jest wojskowy certyfikat MIL-STD-810H. Sprzęt przeszedł rygorystyczne testy w ekstremalnych temperaturach. Tak twierdzi producent.

Widzieć więcej niż inni

Zimą problemem jest nie tylko mróz, ale też szybko zapadający zmrok. Gdy słońce chowa się za horyzontem, zwykły aparat staje się bezużyteczny. Ulefone wyposażył swoje smartfony w kamery noktowizyjne, które jeszcze niedawno były domeną wojska.